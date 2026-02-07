На Солнце завершён один из сильнейших всплесков активности

На Солнце внезапно завершился один из наиболее сильных в XXI веке всплесков активности, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Словно кто-то дернул рубильник», – охарактеризовали ученые остановку производства вспышек активной областью 4366. Всплеск солнечной активности регистрировался с начала февраля.

6 февраля число взрывов на Солнце сократилось до нуля, а 7 февраля график активности преобразовался в практически прямую линию, указывает Лаборатория.

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