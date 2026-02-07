Прямой эфир

На Солнце завершён один из сильнейших всплесков активности

07 февраля 2026 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На Солнце завершён один из сильнейших всплесков активности-0

На Солнце внезапно завершился один из наиболее сильных в XXI веке всплесков активности, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Словно кто-то дернул рубильник», – охарактеризовали ученые остановку производства вспышек активной областью 4366. Всплеск солнечной активности регистрировался с начала февраля.

6 февраля число взрывов на Солнце сократилось до нуля, а 7 февраля график активности преобразовался в практически прямую линию, указывает Лаборатория.

Орбан: ЕС пытается забрать деньги у венгерских семей для передачи их Киеву

Фото: Pinterest

# Космос

Другие новости рубрики

Все новости
Орбан: ЕС пытается забрать деньги у венгерских семей для передачи их Киеву
07 февраля 2026 13:59

Орбан: ЕС пытается забрать деньги у венгерских семей для передачи их Киеву

Власти Италии ужесточили меры безопасности на фоне протестов, сопровождающих Олимпиаду
07 февраля 2026 13:40

Власти Италии ужесточили меры безопасности на фоне протестов, сопровождающих Олимпиаду

Умер потомок из пятого поколения Пушкиных Вячеслав Гуцко
07 февраля 2026 13:39

Умер потомок из пятого поколения Пушкиных Вячеслав Гуцко