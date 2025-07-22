В этом храме находится один из самых старых органов в Беларуси. Побывали в костёле Святого Иоанна Крестителя

История в 4 столетия и воинственный дух. Огонь для туристов и место паломничества. От костела Святого Иоанна Крестителя в Камаях захватывает дух! Памятник оборонительного зодчества, дуэт готики и Ренессанса – достояние страны, рассказали программе «Путевка BY».

Дмитрий Андреев, директор Поставского туринфоцентра:

В 1603-м строительство храма начинает Ян Рудомин-Дусятский, владелец местечка Камаи. Заканчивается все быстро, в 1606 году храм уже был освящен. То храм оборонного типа, один из немногих храмов этого типа у нас в стране. Это толстые массивные 2-метровые стены, цилиндрические, 16-метровые в высоту и 5-метровые в диаметре башни. Отсутствие во внешнем облике каких-нибудь.