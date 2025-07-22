Помещик влюбился и построил дворец для француженки. Рассказываем историю усадьбы Бишевских в Лынтупах

Мечта художников, муза для поэтов и настоящая эйфория для путешественников! Усадьба Бишевских на живописном островке – изюминка городского поселка Лынтупы, рассказали программе «Путевка BY». От изящного дворца в зазеркалье прудов глаз не оторвать. Во второй половине XIX века помещики Бишевские выиграли это местечко в карты. Своего расцвета оно достигло при Юзефе. Предприимчивый владелец организовал успешное хозяйство, в центре которого был спиртзавод. Но однажды его сердце пронзила роковая стрела Амура…

Сергей Васильев, учитель истории Лынтупской СШ:

Бишевский влюбился, согласно легенде, то ли в парижскую, то ли в варшавскую актрису, он ей сделал предложение. Она сказала, что поедет в Лынтупы только в том случае, если он здесь построит дворец. Бишевский на свои деньги нанял архитектора Растворовского, который построил дворец-усадьбу на острове. Была сделана специально система прудов на реке Лынтупке в эклектичном стиле, сочетающем архитектуру Ренессанса, классицизма и барокко, была построена усадьба. Актриса, согласно легенде, приехала, посмотрела на усадьбу и сказала: «Фи, у моего отца конюшни лучшие!» И укатила, разбив сердце Бишевского. Согласно местной легенде, архитектор этой усадьбы изобразил даму сердца Юзефа Бишевского в виде греческой богини на одной из пилястр башни обсерватории. С другой стороны есть изображение якобы Юзефа Бишевского в виде греческого бога.