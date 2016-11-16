Уступают ли водители дорогу автомобилям экстренных служб: реальные ситуации на столичных улицах

Новости Беларуси. 16 ноября в Минске провели эксперимент, чтобы проверить, уступают ли дорогу спецтранспорту, спешащему на помощь с мигалками? Речь о скорых и пожарных автомобилях. По закону – их пропустить без условностей, в реальности – многие не готовы жертвовать своим временем, чтобы лишние секунды простоять на перекрестке, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Это не заезд с мигалками для камеры, а реальный вызов. Скорая пытается успеть к мужчине, который, по словам родственницы, уже еле дышит. Вовсе не загруженный центр Минска и пока совсем не час пик. Троллейбус пропускает, пешеход торопится изо всех сил. Но на одном из перекрестков скорую откровенно игнорируют.

Сергей Михайлов, водитель автомобиля скорой помощи:

Тут решают секунды. Тяжелобольного везли, в скорую помощь врезалась машина. Этого больного не довезли. Он умер. Таких случаев очень много!

Из свежего. Буквально неделю назад в скорую, которая со везла тяжелую больную, врезался не пропустивший ее автомобиль. Пациентка в итоге скончалась в больнице. Впрочем, не только чужая жизнь, но и пожар – аргумент не для всех водителей. Учебная машина испугалась, а здесь два ряда стали делать коридор. Но на перекрестке спасателей и не подумали пропустить сразу несколько машин.

Сергей Гилейша, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 2 Минска:

За последние 10 лет работы тенденция ухудшается, так как, видимо, появляется больше автомобилей.

И снова скорая. И снова экстренный вызов. Но белому авто, видимо, нужно быстрее.

А еще вышло так, что дама вообще не имела права садиться за руль. Лишили несколько лет назад за передачу управления нетрезвому человеку. Причем, девушка еще и пыталась обмануть инспекторов, что успешно прошла пересдачу в ГАИ.

А ведь цена такого непропущенного вызова для всех будет разной: водитель заплатит штраф или лишится прав на срок до года, а тяжелому пациенту пресловутых секунд может попросту не хватить. И хорошо, если у этих автолюбителей с таким пациентом не будет ничего общего.