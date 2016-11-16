В Логойский дом-интернат передали один из 6 спецавтомобилей от русского мецената Николая Власюка

Новости Беларуси. Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил ценный подарок – спецавтомобиль.

Машина – одна из шести, что передал Николай Власюк, российский бизнесмен и меценат,

выходец из нашей страны. Его поразил поступок Андрея Фомочкин время открытия Паралимпийских игр в Рио, когда белорус вышел с российским флагом.

Автомобиль рассчитан на 8 пассажиров, 6 из которых могут разместиться в креслах, а 2 – оставаться в колясках.

Машина снабжена электроподъемником с пультом. Предусмотрено также дополнительное освещение подножки и салона. Причем помочь колясочнику попасть в авто может сам водитель. Подарок на колесах уже используется в полной мере. И теперь путешествия жителей общежития стали более частыми и комфортными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Канаш, директор Логойского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

В нашем учреждении проживает 40 инвалидов-колясочников. Которые нуждаются в таких услугах, как посещение больниц, учреждений не только медицинского характера, но и, например, мы возили своих людей в церковь. Возим в библиотеку, на какие-то выставки, концерты, в цирк и в театры. Конечно, такая машина востребована. Она сегодня нужна.