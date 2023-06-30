Второй наноспутник БГУ уже на орбите – специалисты обрабатывают первый сигнал

Новости Беларуси. Первый сигнал, полученный от наноспутника БГУ, уже обрабатывают специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аппарат был запущен 27 июня с российского космодрома «Восточный».

К этому событию наши ученые и студенты готовились давно. Целых пять лет сотрудники и студенты факультета радиофизики и компьютерных технологий работали над созданием второго собственного спутника. В сравнении с первой моделью агрегат больше по размерам. Его вес около трех килограммов. Кроме того, разработчики усовершенствовали «начинку». Он оснащен несколькими модулями, системами для управления, уникальными солнечными батареями, устойчивыми к космической радиации, и передатчиком собственной разработки.

Максим Суровцев, научный сотрудник факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

Теперь это механическая система маховиков, что, в принципе, довольно редко встречается на спутниках – это такая даже, можно сказать, инновация. Если все пройдет успешно, то это можно будет успешно продавать не только в страны СНГ, но и за рубеж.