«Большое культурное событие». Актёр Игорь Петров рассказал о фестивале социального кино «Общее житие»

Фестиваль социально значимого и просветительского кино, который начинался с кинолектория Минской духовной академии, уже второй год принимает «Славянский базар в Витебске». В чем смысл его названия «Общее житие»? Какие фильмы вошли в программу и что их объединяет?

Об этом и не только в программе «Прикосновение к свету» рассказал Игорь Петров, актер, режиссер, член Белорусского союза кинематографистов.

Олег Лепешенков, СТВ:

Как появился такой проект с таким названием?