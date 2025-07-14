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«Большое культурное событие». Актёр Игорь Петров рассказал о фестивале социального кино «Общее житие»

14 июля 2025 17:37
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Фестиваль социально значимого и просветительского кино, который начинался с кинолектория Минской духовной академии, уже второй год принимает «Славянский базар в Витебске». В чем смысл его названия «Общее житие»? Какие фильмы вошли в программу и что их объединяет?

Об этом и не только в программе «Прикосновение к свету» рассказал Игорь Петров, актер, режиссер, член Белорусского союза кинематографистов.

Олег Лепешенков, СТВ:
Как появился такой проект с таким названием?

«Большое культурное событие». Актёр Игорь Петров рассказал о фестивале социального кино «Общее житие»-2

Игорь Петров, актер, режиссер, член Белорусского союза кинематографистов:
Вы знаете, само название «Общее житие» говорит о соборности. В наше время компьютерных технологий очень важно, чтобы мы были вместе. Общее житие – общее, чтобы вместе мы разделяли общие ценности духовные, нравственные. Сам этот фестиваль возник же от Духовной академии. Там начинались первые показы разных фильмов, были кинолектории, потом это разрослось в такой масштабный проект, и сегодня мы в Витебске на открытии «Славянского базара», этого международного фестиваля, и это прекрасно, это большое культурное событие.

Подробности в видео.

# Фестиваль # Кино # Игорь Петров # Олег Лепешенков

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