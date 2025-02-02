МВД Беларуси: в 2024-м зарегистрировано 1 436 злодеяний с участием несовершеннолетних

Кражи, незаконный оборот средств платежа, мошенничества, а также наркопреступления, пьяные вечеринки – без малого 1,5 тысячи злодеяний с участием несовершеннолетних зарегистрировали правоохранители в минувшем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы уберечь подростков от совершения правонарушений, стражи порядка проводят комплексную профилактическую работу. Предостерегают, в том числе, об опасности в интернете. Используя возможности сети и отработанные схемы обмана, злоумышленники втягивают подростков в преступления. А простые развлечения зачастую могут перерасти в серьезные правонарушения. Употребление алкоголя и психотропных веществ приводит к неприятным, а порой и трагическим последствиям.

Роман Бардеев, представитель управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:

Органы внутренних дел принимают все меры по недопущению происшествий правонарушений с участием подростков и в отношении их. В прошлом году выявлено 268 «пьяных вечеринок», участие в которых приняли свыше 800 детей. В 2024 году зарегистрировано 1436 злодеяний с участием несовершеннолетних. Преобладают кражи – 369 фактов, незаконный оборот средств платежа – 259 случаев, мошенничества, а также наркопреступления, на объектах жд, вблизи водоемов, на стройках, а также на дороге.

Сотрудники МВД призывают родителей быть бдительными. Чаще всего причинами происшествий с участием подростков является их неосторожное поведение, недостаточный контроль со стороны взрослых и незанятость в свободное от учебы время.