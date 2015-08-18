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Супружеская пара из Австралии обнаружила голого мужчину в своей кровати

18 августа 2015 09:34
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Новости Австралии. Курьезный случай произошел в одной австралийской семье. Кэти и Крис проснулись в два часа ночи и ужаснулись. В постели вместе с ними лежал – в чем мать родила – незнакомый мужчина (как выяснилось позже, ирландец) и смиренно сопел.

Кэти:
Крис лежал на одной стороне кровати, я посередине, а незваный гость лег справа от меня. Не передать, в каком я была шоковом состоянии.

Кэти разбудила Криса. Мужчина спросонья не сразу понял, что произошло.

Муж выставил «гостя» за дверь. Ирландец собрал свою одежду и вышел на задний двор. Супружеская пара вызвала полицию, но пока сотрудники правоохранительных органов ехали на вызов, нарушитель вновь забрался в дом через окно на кухне.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка арестовали 25-летнего ирландца. Мотивы его странного поведения пока не ясны. Как предположили полицейские, это может быть связано с приемом наркотических средств.

В начале этого года в Великобритании произошла еще одна курьезная история. Напомним, пятилетнему мальчику выставили счет за то, что он не пришел на день рождения одноклассника. Продолжение здесь

# общество # Курьезы

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