Второе дыхание для частного предприятия – как в Новогрудке спасли от увольнения более 200 работников?

История, которая начиналась с отчаяния, закончилась настоящим примером того, как работают люди, власть и журналисты, когда объединяются ради одной цели. Мы рассказывали о частном предприятии в Новогрудке дважды, после звонков работников на нашу горячую линию. Тогда сотни людей могли остаться без работы, а завод – просто исчезнуть с карты региона. Но история получила развитие. И, что приятно, успешное. Местные власти нашли инвестора, к решению подключился даже премьер-министр. Сегодня на предприятии снова заняты люди и гудит оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как из кризиса сделали перезапуск и кто помог вернуть работникам уверенность в завтрашнем дне – в репортаже Галины Буро.

Эти кадры мы снимали в первые дни сентября. Недовольные работники частного предприятия в Новогрудке призывали к ответу своего на тот момент директора. Почему завод из успешного превратился в убыточный, где зарплаты за два месяца, а главное, куда теперь им идти. Из прибыльного завода в долги – частник из Новогрудка на грани закрытия! Что будет с людьми? На грани увольнения тогда оказались более 300 человек. Большинство решились бороться за свое родное предприятие до конца: обращались на телевидение, обивали пороги райисполкома. Ситуация получила общественный резонанс – пришлось вмешаться правительству. В результате в рекордно короткий срок удалось совершить практически экономическое чудо.

Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома:

Сам премьер-министр держал на контроле эту ситуацию. Мы практически каждый день докладывали, какие шаги приняты. Это, наверное, и повлияло на такой быстрый результат. Потому что в течение этих двух месяцев мы восстановили работу предприятия. Другой момент, что восстановили уже в рамках другого предприятия, но по согласию с бывшим нанимателем. 15 тонн клецек в сутки – мощность цеха. Шум оборудования – настоящая музыка для души работников, которые трудились здесь многие годы, считали завод вторым домом и со слезами переживали период кризиса.