Учится в 10 классе и работает кондитером. История юного белоруса, который открыл своё дело

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: У нас в студии есть молодой человек, еще школьник, но он уже зарабатывает большие деньги. Расскажите, Станислав, о вашей истории.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Станислав Малиновский, учащийся 10 класса 42 школы Минска, кондитер:

Сейчас я еще в 10 классе обучаюсь. Обучение, конечно, дается мне тяжело, потому что совмещать с работой очень сложно. Я самостоятельно через Instagram продвигал себя. В этом году стал уже на стабильный поток заказов, заработка на своем деле.

Евгений Пустовой:

Сколько вы зарабатываете в день?

Станислав Малиновский:

В день сказать сложно, но в месяц я плачу, получается, налоги через приложение, 1 200-2 000 рублей белорусских.

Евгений Пустовой:

То есть вы будущее решили? Вы пойдете в кондитерку?

Станислав Малиновский:

Возможно, все поменяется, но на данном моменте я, наверное, вижу себя только в этом пути, потому что я приверженец фразы «делать нужно то, что лучше всего получается». Учеба дается мне тяжело, поэтому к этой, наверное, среде я не близок. Поэтому, да, пойду по своему пути.

Евгений Пустовой:

Вам бы хотелось где работать: в Минске или в провинции? И какие у вас требования для того, чтобы найти работу? Чего вы ожидаете от новой работы, чтобы вы согласились там остаться?

Станислав Малиновский:

Честно говоря, работы по найму я сейчас не смотрел и не рассматривал для своего дальнейшего будущего. Но если так сложится, то, скорее всего, в Минске, потому что здесь у меня родные, жилье, самостоятельно переезжать, наверное, в какую-то область для меня неудобно. Поэтому, скорее всего, здесь, в Минске.