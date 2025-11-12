Брестская область экспортирует треть всего продовольствия Беларуси

Сельское хозяйство формирует около 7 % ВВП Беларуси и обеспечивает более 250 тысяч рабочих мест. Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых решений II Всебелорусского народного собрания в 2001 году. Тогда поставили цель вместе с ростом объемов производства повышать и уровень жизни на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой подход позволил сделать отрасль АПК движущей силой, а сегодня активно ищем новые резервы. В частности, за счет отстающих хозяйств добиться эффективной работы даже от тех, кто показывает минус.

Мехдвор, под завязку забитый исправной техникой, и комфортные мастерские. Сегодняшняя картинка с трудом выдает, что это хозяйство оказалось в числе аутсайдеров и стало банкротом. Механизатор Иван Богдан не меняет место работы 16 лет. Остался и тогда, когда стало совсем туго, и не прогадал.

Иван Богдан, механизатор сельхозпредприятия «Дубравушка-Агро»:

Развал был, было очень плохо. Ни запчастей, ничего. Задержки зарплаты постоянные. Тогда еще талоны на мясо давали, талонами где-то выдавали. А сейчас проблем с этим нет. Зарплата вовремя. Инструменты, все есть. Многопрофильное хозяйство от производства молока до собственной птицефабрики окончательно погрязло в долгах 4 года назад. Тогда собственность и ушла с молотка по частям.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Превратить пассив – в актив. Некогда убыточное предприятие разделили на несколько привлекательных для инвесторов юнитов. Они вкладывают деньги в развитие, чтобы получить результат.

Местную птицефабрику под крыло взял один из крупнейших производителей в белорусском птицеводстве. Барановичское предприятие обзавелось филиалом под Брестом. Модернизация мощностей рассчитана до 2030 года. Удалось и сохранить рабочие места.

Юрий Ладутько, директор филиала «Дубравский бройлер» ОАО «Птицефабрика «Дружба»:

На предприятии работают 468 человек. Предприятие имеет две производственные площадки. Основная производственная площадка здесь, в деревне Приборово, и еще одна площадка находится в деревне Богданы. На основной площадке сегодня расположен цех откорма бройлеров с единовременным выращиванием 800 тысяч голов, убойный цех и колбасный. 40 % мы экспортируем в Российскую Федерацию и другие страны. Остальное реализуем здесь, на внутреннем рынке.

А вот сельхозугодия и молочные фермы отошли к Кобринскому масладельно-сыродельному заводу, и появилось абсолютно новое хозяйство «Дубровушка-Агро». Связка «производитель – переработчик» в этом случае сработала на отлично, и для завода это стало четвертым сельхозпредприятием. Собственная сырьевая зона позволяет закрыть более 20 % потребности в молоке.

В Брестской области сконцентрирована молочная и мясная переработка страны. Треть белорусского экспорта продовольствия имеет брестский обратный адрес. В регионе уже обновили 82 % молочно-товарных ферм. В современных условиях содержится 92 % поголовья молочных коров. До конца 2025 года запустят 21 молочно-товарный комплекс, а до 2030 планируется построить и реконструировать еще 52. Это позволит подтянуть к нужному уровню и отстающих.