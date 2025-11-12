Горячий душ и замороженный борщ – как обеспечивают перевозчиков, оказавшихся в зоне ожидания?

Ситуация на границе остается под контролем. Большая часть застрявших фур уже на спецплощадках. Ну а Вильнюс, похоже, продолжает играть в «сам себе блокпост». В чем там точно преуспели, так это в умении создавать себе проблемы быстрее, чем их решать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В таможенном логистическом центре «Каменный Лог», расположенном на 147-м километре международной дороги М7, сейчас около сотни фур, и каждый день простоя оборачивается значительными экономическими потерями для бизнеса.

В сложное положение Вильнюс поставил не только белорусов, которые работают на литовских перевозчиков, но и своих граждан. Многие просят не показывать лица – боятся реакции на родине. Просмотрев заявление официальных лиц, можно понять почему. Так, министр внутренних дел Литвы предложил перевозчикам, застрявшим из-за закрытия границы, протестовать в Беларуси, а МИД страны заявил о невозможности открытия пропусков в ближайшее время.

– В общей очереди в зоне ожидания стоим 7 дней.

– Как думаете, сколько еще будете стоять?

– Пока литовское правительство не договорится с белорусским. Этот вопрос нужно мирно решать. Только мирное решение решит этот вопрос.

На нашей стороне для водителей созданы все условия – безопасные стоянки, доступный сервис.