Что есть в жару? Правила летнего рациона от нутрициолога

Наталья Зайцева, нутрициолог: На улице жаркая погода, и одной из самых частых проблем у многих является то, что они отказываются от полноценных приемов пищи и переходят на перекусы. Сегодня я расскажу, что лучше есть в жаркую погоду.

Начнем с того, что в жару очень важно выпивать не просто свою норму воды, а даже чуть с превышением. Порядка 40 миллилитров на килограмм веса, потому что происходит активное потоотделение и выход жидкости наружу. Рекомендую пить вам обычную чистую воду, а также добавлять к вашей суточной норме еще и минеральную воду, потому что происходит в жару активная потеря электролитов.

Так как летом у нас обилие и разнообразие зелени и овощей, конечно же, я рекомендую в каждом приеме пищи использовать большое количество зеленых салатов. Именно зелень богата клетчаткой, которая поможет улучшить вам состояние желудочно-кишечного тракта. Помните, что зелень – это отличное начало вашего приема пищи, потому что после нее снижается скачок сахара в крови.

Большая ошибка многих в том, что они отказываются от мяса, потому что его не хочется в жару. Но это делать неправильно. Я вам предлагаю заменить мясо на более легкоусвояемые источники белка. Например, использовать паштет. У меня печеночный паштет. Также можно использовать легкое белое мясо, рыбу, морепродукты и растительные источники белка, например, бобовые. Ну и какое же лето без кабачков? Это универсальный овощ, можно съедать абсолютно любое количество в любое время суток.