64 имени занесут на Республиканскую доску Почёта 29 июня

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости новыми именами пополнится Республиканская доска почета. Она будет открыта 29 июня в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. 64 победителя соревнования за 2017 год, лучшие в своих номинациях среди областей и столицы, районов, городов, организаций всех форм собственности. Среди них 44 награждены за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития, а 20 – по экономии ресурсов.