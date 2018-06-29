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64 имени занесут на Республиканскую доску Почёта 29 июня

29 июня 2018 07:14
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Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости новыми именами пополнится Республиканская доска почета. Она будет открыта 29 июня в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. 64 победителя соревнования за 2017 год, лучшие в своих номинациях среди областей и столицы, районов, городов, организаций всех форм собственности. Среди них 44 награждены за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития, а 20 – по экономии ресурсов.

64 имени занесут на Республиканскую доску Почёта 29 июня-1

Республиканская доска Почёта пополнится новыми именами: Президент Беларуси подписал указ

Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.

# Госнаграды # общество # Фотофакт

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