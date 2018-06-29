Профсоюзный форум «ТЕМП-2018»: участники за два дня посетят 15 главных предприятий Беларуси

Новости Беларуси. 15 главных предприятий Беларуси за два дня: в стране начался большой познавательный тур для молодых профсоюзных лидеров из 16 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам международного образовательного форума «ТЕМП-2018» покажут, как создаются главные белорусские бренды, кто и в каких условиях трудится над продуктами и машинами, которые разлетаются по всей планете со знаком качества «Сделано в Беларуси».

Мэги Саканделидзе, участница международного образовательного форума «ТЕМП-2018» (Грузия): Я впервые на таком предприятии. У нас нет таких больших заводов. И мне очень нравится и интересно смотреть на процесс изготовления продуктов, которые люди едят не только в Беларуси, но и в Грузии.

Су Таи, участник международного образовательного форума «ТЕМП-2018» (Вьетнам):

Этим утром мы посетили крупнейшую фабрику по выпуску шин, где выпускают шины от самых маленьких размеров до самых больших в мире. Меня очень и очень поразила чистота на производстве. Чисто! Очень-очень чисто. У нас в стране есть такие же предприятия, но условия там другие. А еще очень приятно отметить открытость белорусов, то, как с нами делятся всей информацией. Это очень полезный опыт.

Международный молодежный профсоюзный образовательный форум «ТЕМП-2018» проходит в Беларуси четвертый год подряд. За этот период участие в форуме приняли более 600 человек из 21 страны.