Всё зависит от ваших объёмов. Как скорректировать фигуру с помощью принта?

Настоящую леди встречают по платью. Этой весной они напоминают цветущие поля Голландии. Россыпь букетов на летящих тканях превратит вас в фею. Каблучки, кроссовки, тренч, косуха, цветочные мотивы хороши со всем – добавят флирта и свежести.

Елена Турбай, стилист: С помощью принта всегда можно скорректировать фигуру, выбирайте принт, соразмерный вашим объемам. Если вы обладательница объемных форм, выбирайте крупные какие-то цветы. Если же вы миниатюрная девушка, то мелкие вкрапления цветочков – это будет самый идеальный вариант для вас .

Елена Турбай: Платье-рубашка – один из самых универсальных вариантов в гардеробе. Можно платье носить как самостоятельную вещь. Также этот вариант можно носить вместо верхней одежды, расстегнув платье и накинув поверх каких-то брюк и топа. Если говорить о клетке, обращайте внимание на то, что она может увеличить.

Кошка-стайл. Этой весной будет горячо, как на сафари. Звериные принты активно прописались на платьях. А-силуэт подойдет всем и закружит в ритме Африки. А вот с рисунками нужно держать ухо востро. Дамы с высокой контрастностью могут не стесняться, а вот с низкой лучше предпочесть анималистику в юбках, брюках и сочетать с однотонными минималистичными вещами. Для вдохновения пересмотрите ленты с Брижит Бардо. Еще один роскошный тренд – бельевой.

Елена Турбай:

Платье-комбинация может быть выполнена как из шелка, так и из атласа, это всегда смотрится дорого и красиво. Такой комплект вы можете использовать на выход. Комбинировать это платье можно с жакетом или добавить на него теплый уютный свитер в сочетании с грубыми ботинками, образ будет очень мягкий и комфортный. В этом году дизайнеры также оформляют платья-комбинации каким-то кружевом либо это могут быть стразы. При выборе такого платья, конечно же, обращайте внимание на плотность ткани. Если вам надо скорректировать фигуру, то выбирайте для себя более плотный атлас, который хорошо держит форму.

Воланы, драпировки, вырезы создадут праздник и перенесут на карнавал в Рио. Яркие тренды этой весны. Но помните, что рюши добавляют объем, и делайте выбор красиво.