Масленичная неделя началась у православных верующих. Что особенного в каждом из 7 дней?

В народном календаре у Масленицы конкретной даты нет. Праздник начинали отмечать за восемь недель до Пасхи. А самые яркие моменты связаны с традициями каждого из семи дней, которые имеют свое значение и смысл.

Например, понедельник – это Встреча. Уже можно начинать мастерить чучело Масленицы. Среду называют Лакомкой – с этого дня пекли много блинов на любой вкус, а в пятницу начинают устраивать первые масленичные посиделки, которые еще называют Тещины. Завершают праздничную неделю проводы Масленицы. Этот день получил название Прощеное воскресенье. Принято отпустить все обиды и попросить прощения у тех, кого обидели вы.