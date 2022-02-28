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Масленичная неделя началась у православных верующих. Что особенного в каждом из 7 дней?

28 февраля 2022 10:58
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Масленичная неделя началась у православных верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она предшествует Великому посту.

Масленичная неделя началась у православных верующих. Что особенного в каждом из 7 дней?-1

В народном календаре у Масленицы конкретной даты нет. Праздник начинали отмечать за восемь недель до Пасхи. А самые яркие моменты связаны с традициями каждого из семи дней, которые имеют свое значение и смысл.

Масленичная неделя началась у православных верующих. Что особенного в каждом из 7 дней?-4

Например, понедельник – это Встреча. Уже можно начинать мастерить чучело Масленицы. Среду называют Лакомкой – с этого дня пекли много блинов на любой вкус, а в пятницу начинают устраивать первые масленичные посиделки, которые еще называют Тещины. Завершают праздничную неделю проводы Масленицы. Этот день получил название Прощеное воскресенье. Принято отпустить все обиды и попросить прощения у тех, кого обидели вы.

# Культурные традиции # общество # Фотофакт

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