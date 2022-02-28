Масленичная неделя началась у православных верующих. Что особенного в каждом из 7 дней?

Масленичная неделя началась у православных верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она предшествует Великому посту.
Масленичная неделя началась у православных верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она предшествует Великому посту.
В народном календаре у Масленицы конкретной даты нет. Праздник начинали отмечать за восемь недель до Пасхи. А самые яркие моменты связаны с традициями каждого из семи дней, которые имеют свое значение и смысл.
Например, понедельник – это Встреча. Уже можно начинать мастерить чучело Масленицы. Среду называют Лакомкой – с этого дня пекли много блинов на любой вкус, а в пятницу начинают устраивать первые масленичные посиделки, которые еще называют Тещины. Завершают праздничную неделю проводы Масленицы. Этот день получил название Прощеное воскресенье. Принято отпустить все обиды и попросить прощения у тех, кого обидели вы.