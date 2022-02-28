Электротравмы на даче. Как сделать жизнь в загородном доме безопасной?

А завтра наступит весна, и забурлит загородная жизнь, как мартовские ручейки. Татьяна уже открыла дачный сезон. Ведет последние приготовления на своем участке.

Татьяна, дачница:

Зимой наш дом пустует, мы здесь не живем, уже с теплом, весной приезжаем сюда, встречаемся с друзьями, общаемся. Для этого запускаем все наши тепловые приборы в работу. Мы вызываем специального мастера, который специалист и отвечает за эти вопросы. Он приезжает, проверяет котел, бойлер, все эти водонагревающие приборы, ставит нам оценку, насколько они готовы, чтобы мы топили в дальнейшем дом. У хозяйки хлопот невпроворот, а работа спорится, когда соблюдаешь все правила безопасности. И все же загородная жизнь имеет свои подводные камни. Газонокосилка, электродрель, электронасосы, водонагреватели, электрогриль – бытовые любимчики дачников не терпят халатного обращения.

Елена Денисенко, инспектор межрайонного отделения по г. Минску и Минской области филиала Госэнергогазнадзор:

Кроме опасности получения механических травм, следует опасаться поражения электрическим током. При пользовании электроинструментом, электронасосом для поливки приусадебных участков необходимо строго соблюдать меры, указанные в инструкции завода-производителя для каждого инструмента или насоса.

Используя электроприборы на дачах и приусадебных участках, следует применять устройства защитного отключения. Проводя ремонтные работы или исправление электропроводки, не поленитесь и пригласите электромонтера специализированной организации. Частые побелки известковым раствором приводят к порче изоляционного материала, вследствие чего возрастает опасность электротравм и пожаров. При возгорании в электрошкафах электрооборудования или электропроводках немедленно отключите вводное устройство.

Елена Денисенко:

При работе с электрическими газонокосилками необходимо следить за питающим кабелем, чтобы он не попал под режущий инструмент. В противном случае будет короткое замыкание и срабатывание защиты автоматического выключателя. Также не допускается применять дрели, предназначенные для производственных нужд. При выпадении атмосферных осадков работа с электроинструментами на приусадебном участке на открытом воздухе запрещается.