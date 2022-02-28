Электротравмы на даче. Как сделать жизнь в загородном доме безопасной?

А завтра наступит весна, и забурлит загородная жизнь, как мартовские ручейки. Татьяна уже открыла дачный сезон. Ведет последние приготовления на своем участке.
А завтра наступит весна, и забурлит загородная жизнь, как мартовские ручейки. Татьяна уже открыла дачный сезон. Ведет последние приготовления на своем участке.
Татьяна, дачница:
Зимой наш дом пустует, мы здесь не живем, уже с теплом, весной приезжаем сюда, встречаемся с друзьями, общаемся. Для этого запускаем все наши тепловые приборы в работу. Мы вызываем специального мастера, который специалист и отвечает за эти вопросы. Он приезжает, проверяет котел, бойлер, все эти водонагревающие приборы, ставит нам оценку, насколько они готовы, чтобы мы топили в дальнейшем дом.
У хозяйки хлопот невпроворот, а работа спорится, когда соблюдаешь все правила безопасности. И все же загородная жизнь имеет свои подводные камни. Газонокосилка, электродрель, электронасосы, водонагреватели, электрогриль – бытовые любимчики дачников не терпят халатного обращения.
Елена Денисенко, инспектор межрайонного отделения по г. Минску и Минской области филиала Госэнергогазнадзор:
Кроме опасности получения механических травм, следует опасаться поражения электрическим током. При пользовании электроинструментом, электронасосом для поливки приусадебных участков необходимо строго соблюдать меры, указанные в инструкции завода-производителя для каждого инструмента или насоса.
Используя электроприборы на дачах и приусадебных участках, следует применять устройства защитного отключения. Проводя ремонтные работы или исправление электропроводки, не поленитесь и пригласите электромонтера специализированной организации. Частые побелки известковым раствором приводят к порче изоляционного материала, вследствие чего возрастает опасность электротравм и пожаров. При возгорании в электрошкафах электрооборудования или электропроводках немедленно отключите вводное устройство.
Елена Денисенко:
При работе с электрическими газонокосилками необходимо следить за питающим кабелем, чтобы он не попал под режущий инструмент. В противном случае будет короткое замыкание и срабатывание защиты автоматического выключателя. Также не допускается применять дрели, предназначенные для производственных нужд. При выпадении атмосферных осадков работа с электроинструментами на приусадебном участке на открытом воздухе запрещается.
Находятся и любители запрещенной рыбалки посредством электрического тока. Один конец провода креактивщики забрасывают в водоем, а другой присоединяют к проводам источника тока. В воде создается электрическое поле, рыба оглушается и всплывает. А собирают ее горе-рыбаки зачастую голыми руками, попадая под напряжение. Но основной процент несчастных случаев приходится на детский электротравматизм. И не всегда с хеппи эндом.
Елена Денисенко:
Каждый месяц филиал госэнергогазнадзора проводит лекции в школах. Наши школьники – сознательные граждане, однако несколько лет назад произошел несчастный случай с летальным исходом. По вине родителей дети попали под действие электрического тока: игра с кипятильником.
Будьте бдительны и осторожны, чтобы загородная сказка не превратилась в дачный кошмар.