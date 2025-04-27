Радиация не приговор. Как с нуля восстанавливали производство в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Аварии на ЧАЭС исполнилось 39 лет. Сейчас в зоне радиоактивного загрязнения проживают примерно 930 тысяч человек и расположено больше 2 тысяч населенных пунктов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы помочь восстановиться и землям, и людям, в нашей стране уже реализовали 5 чернобыльских программ. И потратили на это около 20 миллиардов долларов. Это и льготы, и компенсации, и оздоровление, и медицинская помощь – полный соцпакет. Кроме этого, финансируется возрождение земель, мелиорация. Государство и дальше будет следить за судьбой этих районов. В следующую пятилетку закладывают базу для этого. Отправились в Полесский радиационный заповедник, чтобы увидеть, что происходит на отселенных территориях и есть ли жизнь в пострадавших регионах.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС перечеркнул привычный ход жизни. 70 % радиоактивных выбросов ветер принес сюда, превратив 23 % территории нашей страны в зону отчуждения.

Но сдаваться не в характере белорусов. Началась большая работа, кропотливая, созидательная, ежедневная. Возвращение жизни туда, где, казалось, ее уже и быть не должно. На самых пострадавших землях создали Полесский радиационно-экологический заповедник. Сегодня это 215 тысяч гектаров уникальной природной лаборатории, где жизнь, вопреки всему, продолжается.

В научном центре заповедника изучают последствия катастрофы. Ежедневно сюда поступают пробы почвы, воды, растений и даже воздуха. Современное оборудование позволяет фиксировать малейшие следы радиации и изучать изменения.

Сергей Калиниченко, заведующий лабораторией спектрометрии и радиохимии Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

Замеры проводятся регулярно. В зависимости от поступления проб. Таких высоких уровней сейчас, конечно, не наблюдается, как были первые годы.

Здесь работает и пожарно-химическая станция. В этих лесах огонь – особая угроза. Каждое возгорание может поднять в воздух радиоактивную пыль, осевшую после катастрофы. Поэтому к борьбе с огнем местные службы подходят иначе. Эта машина – единственная в Беларуси. 300 лошадиных сил, три тонны воды и система самоохлаждения. Ее создали специально для работы в зоне радиационного загрязнения. Но основа безопасности – круглосуточный контроль.

Иван Шипило, заместитель начальника пожарно-химической станции Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

У нас пожаронаблюдательные вышки оснащены камерами видеонаблюдения, и сигнал о задымлении или возгорании поступает в центр реагирования.

Хоть край и с особым статусом охраны, но есть и точки для развития. Ведут здесь семь видов хозяйственной деятельности. Среди них коневодство. Почти полтысячи русских тяжеловозов. Сильных, выносливых, неприхотливых. Их разводят с 1996 года.

Елена Болдырева, ведущий зоотехник отдела лесного хозяйства и охраны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

Перед реализацией все лошади проходят предпродажную подготовку. В том числе и измерение радионуклидов. Превышения ни разу не было.

80 пчелиных семей – полторы тонны меда в год. И ни грамма с плохими радиологическими показателями. Эти пчелы собирают нектар с полевого разнотравья, без пестицидов и химии. Поэтому покупатели ценят его за чистоту и вкус.

Вячеслав Сумел, пчеловод:

Люди очень хорошо берут наш мед. У нас тут ничего, ни полей колхозных, тут ничего не обрабатывается. У нас разнотравье. Видите, как одуванчики цветут. Для лучшего сбора, чтобы больше меда было, мы еще отдельно поля засеваем фацелией. Но вести такую работу на загрязненных территориях не просто решение руководства заповедника. Это право, закрепленное официальным документом. 28 мая 2023 года Полесский заповедник получил специальную лицензию Госатомнадзора.

Дмитрий Павлов, начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора:

Чтобы гарантировать, что из этой территории продукция будет соответствовать, чтобы гарантировать, что люди, которые там работают, не получат дозу облучения, мы эти виды деятельности указом главы государства отнесли к лицензируемым.