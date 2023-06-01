«Всё самое лучшее». Масштабный праздник для детей организовал Большой театр

Новости Беларуси. Масштабный праздник для юных белорусов устроил 1 июня Большой театр. Маленькие гости смогли совершить путешествие в мир музыки и сказки, побывать в мастерской художника и даже создать эскиз костюма к спектаклю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей ждали красочные фотозоны, жонглеры, артисты, музыкальные и танцевальные мастер-классы. Участие в мероприятии приняли практически все творческие коллективы театра. Ближе познакомить малышей с искусством в театральном жанре помогли и студенты Академии музыки.

Елена Неронская, заведующая труппой Детского музыкального театра-студии Большого театра Беларуси:

Одной из локаций проведения мероприятий будет Камерный зал имени Александровской. Детская студия показывает в этот раз не сольный концерт, там мастер-класс. Мы будем обучать и показывать пришедшим маленьким зрителям. Я считаю, что это вообще бесконечная гордость, когда родители передают увлеченность искусством своим детям.

Мария Исаева, актриса, помощник режиссера:

Наша акция день открытых дверей совмещена с праздником Днем защиты детей. И все самое лучшее, праздничное, музыкальное, оперное мы дарим сегодня нашим маленьким зрителям. У нас сегодня будут проходить две программы. Первая программа – это музыкальный оркестр на детских игрушках. Сегодня у нас вторая часть будет – это музыкальная сказка «Летучий корабль».