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«Всё самое лучшее». Масштабный праздник для детей организовал Большой театр

01 июня 2023 21:19
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Новости Беларуси. Масштабный праздник для юных белорусов устроил 1 июня Большой театр. Маленькие гости смогли совершить путешествие в мир музыки и сказки, побывать в мастерской художника и даже создать эскиз костюма к спектаклю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё самое лучшее». Масштабный праздник для детей организовал Большой театр-1

Гостей ждали красочные фотозоны, жонглеры, артисты, музыкальные и танцевальные мастер-классы. Участие в мероприятии приняли практически все творческие коллективы театра. Ближе познакомить малышей с искусством в театральном жанре помогли и студенты Академии музыки.

«Всё самое лучшее». Масштабный праздник для детей организовал Большой театр-3

Елена Неронская, заведующая труппой Детского музыкального театра-студии Большого театра Беларуси:
Одной из локаций проведения мероприятий будет Камерный зал имени Александровской. Детская студия показывает в этот раз не сольный концерт, там мастер-класс. Мы будем обучать и показывать пришедшим маленьким зрителям. Я считаю, что это вообще бесконечная гордость, когда родители передают увлеченность искусством своим детям.

«Всё самое лучшее». Масштабный праздник для детей организовал Большой театр-5

Мария Исаева, актриса, помощник режиссера:
Наша акция день открытых дверей совмещена с праздником Днем защиты детей. И все самое лучшее, праздничное, музыкальное, оперное мы дарим сегодня нашим маленьким зрителям. У нас сегодня будут проходить две программы. Первая программа – это музыкальный оркестр на детских игрушках. Сегодня у нас вторая часть будет – это музыкальная сказка «Летучий корабль».

«Всё самое лучшее». Масштабный праздник для детей организовал Большой театр-7

Завершили праздник световым представлением под открытым небом. Малыши остались в восторге от огненных и световых шоу.

# Дети # Новости Минска и Минской области

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