Он спас своих сестёр из пылающего дома. Истории детей, от которых мурашки по коже

Новости Беларуси. 1 июня – первый день лета, первый день каникул, Международный день защиты детей. Не просто праздник, который дает старт беззаботным будням для наших детей, но и служит напоминанием обществу о необходимости защищать права ребенка, обеспечивать ему счастливое и наполненное радостью детство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовить детей к самостоятельной жизни, развивать общественно значимые и творческие активности, воспитывать высокие нравственные качества – задача взрослых. «Что посеешь, то пожнешь» – истина, которая сегодня находит свое подтверждение в наших детях.

Эти кадры, сделаны год назад. Пепелище, разбитое стекло, словно спасительный портал, и поступок мальчика, который сегодня в нашей памяти хранится под грифом «героический». Сила, выдержка и смелость Богдана Шелега – качества, которые в одночасье вырвались наружу и скрепились в мощный удар против огня и погибели.

Богдан Шелег:

Убрал из подоконника стекло. Посадил сестер, чтобы они тоже могли дышать. Я выпрыгнул из окна на улицу, немного порезал ноги и руки, взял сестер, вытащил. Спустя год дым развеялся, на пожарище проросли цветы, а в агрогородке Мокраны звенят голоса спасенных девочек. Всё течёт размеренной жизнью. Жизнью, где детство в ярких красках. И только когда подросток с поступью взрослого мужчины идёт по поселку, понимаешь сколько силы заложено в наших детях. От земли, от родителей, от достойного воспитания. Богдан Шелег:

Решительность появилась у меня от воспитания и от того, что я понял, что семья – одно из самых главных вещей в жизни.

Соня, не спеши сильно, на дорогу смотри. Простой совет, но звучит как оберег, как наказ от старшего брата, имя которого говорит само за себя – богом данный Богдан. Не спеши взрослеть, пусть на твоем пути будет меньше препятствий. Так и будет, потому что за спиной девочек стоят парни с храбрыми сердцами. Каждый день маленькой прихожанки Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря Варвары начинается с молитвы. Несмотря на юный возраст, девочка знает суть святого писания. Вера – это то, что святым огнем зажженной перед образами свечки освещает детство 10-летней девочки. В 2014 году ее семья бежала в белорусский город Гродно от взрывов и смертельной опасности. Мир – это слово, которое из уст малышки летит к куполам обители.

Варвара Харонжая:

Я желаю, чтобы был мир во всем мире, а главное, чтобы этот мир был у каждого человека на Земле в сердце. Если будет этот мир у каждого, то не будет ничего плохого. В Мариуполе остались бабушка, дедушка и многочисленные родственники. Еще пару лет назад казалось, что там заблудится ее детство, но дорога в новую жизнь сама подставляла ступени к расцвету детской души. Окутанная заботой, вниманием и поддержкой белорусского народа, семья беженцев неустанно благодарит эту землю за ростки, которые прорастают в душе, за те условия для подрастающего поколения, от которых любой сухоцвет наберет свежесть и благоухание.

Варвара Харонжая:

Еще я не понимаю, чего не хватает людям. Ведь есть мирное небо над головой, Господь с нами, солнышко светит. Сейчас столько возможностей. Хочешь – можешь пойти на рисование, на работу, которую ты хочешь. Хочешь стать учителем, воспитателем, дипломатом, как я, например, хочу, – учи языки, ходи в музыкальную школу. Все обязательно сбудется, обязательно получится у всех, кто стремится к чистоте и милосердию. Кто наполняет свои души и сердца духовными смыслом с детства.

Это фото победителя детского конкурса василькового фестиваля в Витебске прошлым летом украшало все печатные издания. Кто-то поглядывал на юного обладателя Гран-при с восхищением, кто-то пророчил «звездную болезнь». И только сам Елисей понимал: его победа – ежедневный труд.