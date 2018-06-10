Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. Лето в 2018 году пришло в мае: практически все дни – солнечные, прогнозы о дожде не сбываются, прохладу приносит разве что ветер. Да, некоторое похолодание имеет место быть, но в целом лето такое, каким его ждешь, если любишь тепло и солнце, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Самое время отдыхать на природе, но во многих районах введен запрет на посещение лесов. Например, вся Гомельская область. Ситуация не критическая, но очень опасная. Леса патрулируют егеря, с воздуха контроль ведет МЧС, милиция проводит рейды и штрафует. Ситуацию никто не нагнетает, однако пылающие в соседней Украине леса – а это буквально считанные километры от белорусского Полесья – принуждают принимать такие меры. Ведь с пламенем сражаются даже в зоне отчуждения. Хроника горячих будней в сюжете Александра Добрияна.

Жаркая пора пришла на Полесье. Для лесника Дмитрия Гавриленко лето – время особое: его участок примыкает к 100-тысячному Мозырю. К круглогодичным заботам о заготовке древесины, восстановлении леса и борьбе с вредителями сейчас прибавился «шашлычный десант». С пятницы по понедельник – время тушить мангалы.

Дмитрий Гавриленко, лесник Криничанского лесничества Мозырского лесхоза:

После шашлыков огонь забывают тушить и уезжают. Дальше ветер свое дело делает. Пожары. Все приходится тушить.

Дмитрий знает, о чем говорит – в лесу полтора десятка лет. Хорошо помнит, как в 2009 чей-то пикник на берегу Припяти закончился пожаром площадью в 190 гектаров. За три месяца без дождя лесная подстилка превращается в порох. И тогда лес горит с колоссальной скоростью: минуты превращаются в гектары пепелища. А уже сейчас в лесах юго-востока страны так сухо, что усыхают березы. Трава пожелтела еще пару недель назад.

Александр Анучка, тракторист-лесник Криничанского лесничества Мозырского лесхоза:

Земля слишком сухая. Нужна влага, а ее нет. Даже плуг в землю не лезет, диски тоже. Сильно сухо.

На посещение лесов ввели запрет во всем Гомельском регионе. Любая искра, окурок, спичка – мгновенный пожар. Лесники активно опахивают кварталы: минерализованные полосы и пожарные разрывы в случае беды минимизируют последствия. В этом убеждаемся буквально через пару часов.

За ситуацией в лесах беспрестанно следят сотни видеокамер, дважды в сутки с воздуха ситуацию отслеживают вертолеты. Для ориентирования при тушении крупных пожаров по месту в воздух могут быть подняты и разведывательные квадрокоптеры. Но сегодня о горящей в лесу траве по старинке, позвонив на пульт лесной охраны, сообщил неравнодушный прохожий.

Александр Добриян, СТВ:

Даже во время запрета физически перекрыть доступ в лес просто невозможно. Всегда остаются дороги, ведущие к дачным кооперативам или небольшим населенным пунктам. Именно они становятся источником риска. Брошенный на обочину окурок может привести к крупному пожару. Но в этом случае серьезных последствий удалось избежать. Во-первых, сработала минерализованная полоса – она не пустила огонь в глубь леса. Во-вторых, очаг был обнаружен оперативно.

На охрану леса по всей стране ежедневно заступают 13 тысяч человек. Целая армия лесников.

Николай Шарыга, главный лесничий Криничанского лесничества Мозырского лесхоза:

Нельзя из-за пожара терять ни одного гектара леса. И у нас есть все для этого – и люди, и техника, и механизмы.