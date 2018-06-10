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Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов

10 июня 2018 18:31
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Новости Беларуси. Лето в 2018 году пришло в мае: практически все дни – солнечные, прогнозы о дожде не сбываются, прохладу приносит разве что ветер. Да, некоторое похолодание имеет место быть, но в целом лето такое, каким его ждешь, если любишь тепло и солнце, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-1

Самое время отдыхать на природе, но во многих районах введен запрет на посещение лесов. Например, вся Гомельская область. Ситуация не критическая, но очень опасная. Леса патрулируют егеря, с воздуха контроль ведет МЧС, милиция проводит рейды и штрафует.

Ситуацию никто не нагнетает, однако пылающие в соседней Украине леса – а это буквально считанные километры от белорусского Полесья – принуждают принимать такие меры. Ведь с пламенем сражаются даже в зоне отчуждения. Хроника горячих будней в сюжете Александра Добрияна.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-4

Жаркая пора пришла на Полесье. Для лесника Дмитрия Гавриленко лето – время особое: его участок примыкает к 100-тысячному Мозырю. К круглогодичным заботам о заготовке древесины, восстановлении леса и борьбе с вредителями сейчас прибавился «шашлычный десант». С пятницы по понедельник – время тушить мангалы.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-7

Дмитрий Гавриленко, лесник Криничанского лесничества Мозырского лесхоза:
После шашлыков огонь забывают тушить и уезжают. Дальше ветер свое дело делает. Пожары. Все приходится тушить.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-10

Дмитрий знает, о чем говорит – в лесу полтора десятка лет. Хорошо помнит, как в 2009 чей-то пикник на берегу Припяти закончился пожаром площадью в 190 гектаров. За три месяца без дождя лесная подстилка превращается в порох. И тогда лес горит с колоссальной скоростью: минуты превращаются в гектары пепелища. А уже сейчас в лесах юго-востока страны так сухо, что усыхают березы. Трава пожелтела еще пару недель назад.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-13

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-15

Александр Анучка, тракторист-лесник Криничанского лесничества Мозырского лесхоза:
Земля слишком сухая. Нужна влага, а ее нет. Даже плуг в землю не лезет, диски тоже. Сильно сухо.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-18

На посещение лесов ввели запрет во всем Гомельском регионе. Любая искра, окурок, спичка – мгновенный пожар. Лесники активно опахивают кварталы: минерализованные полосы и пожарные разрывы в случае беды минимизируют последствия. В этом убеждаемся буквально через пару часов.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-21

За ситуацией в лесах беспрестанно следят сотни видеокамер, дважды в сутки с воздуха ситуацию отслеживают вертолеты. Для ориентирования при тушении крупных пожаров по месту в воздух могут быть подняты и разведывательные квадрокоптеры. Но сегодня о горящей в лесу траве по старинке, позвонив на пульт лесной охраны, сообщил неравнодушный прохожий.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-24

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-26

Александр Добриян, СТВ:
Даже во время запрета физически перекрыть доступ в лес просто невозможно. Всегда остаются дороги, ведущие к дачным кооперативам или небольшим населенным пунктам. Именно они становятся источником риска. Брошенный на обочину окурок может привести к крупному пожару. Но в этом случае серьезных последствий удалось избежать. Во-первых, сработала минерализованная полоса – она не пустила огонь в глубь леса. Во-вторых, очаг был обнаружен оперативно.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-29

На охрану леса по всей стране ежедневно заступают 13 тысяч человек. Целая армия лесников.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-32

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-34

Николай Шарыга, главный лесничий Криничанского лесничества Мозырского лесхоза:
Нельзя из-за пожара терять ни одного гектара леса. И у нас есть все для этого – и люди, и техника, и механизмы.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-37

Главный враг леса вовсе не огонь, а человек, который его разводит. Поэтому в арсенале лесников есть еще и Административный кодекс. За посещение леса во время запрета грозит штраф до 25 базовых, и вдвое больше – в случае нанесения природе ущерба.

Однако предупреждения и штрафы ситуацию коренным образом не меняют годами. В Беларуси по-прежнему 9 из 10 лесных пожаров случаются по вине человека. Например, в Финляндии с ее лесистостью в 70 % территории этой проблемы просто не существует. Говорят, результат культуры и воспитания.

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-40

Против огня и людской беспечности. Во многих районах Беларуси из-за жары введен запрет на посещение лесов-42

# Пожары # общество # Фотофакт

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