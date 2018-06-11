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Отдохнули и познакомились со страной. Дети из Сирии вернутся на родину 11 июня после оздоровления в Беларуси

11 июня 2018 07:02
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Новости Беларуси. Две недели – как один день. 11 июня группа детей из Сирии вернется на родину после оздоровления в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдохнули и познакомились со страной. Дети из Сирии вернутся на родину 11 июня после оздоровления в Беларуси-1

150 школьников в возрасте 10-11 лет провели часть своих каникул в самом известном белорусском детском центре на берегу Нарочи. Гости успели поближе познакомиться со всей Беларусью, побывав в разных ее уголках.

Отметим, что совсем скоро на смену этим ребятам прилетит новая группа из Сирии.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

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