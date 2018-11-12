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«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске

12 ноября 2018 15:37
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Новости Беларуси. Его называют патриархом отечественной дипломатии. В МИДе 12 ноября вспоминали первого министра иностранных дел БССР – Кузьму Киселева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-1

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-3

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-5

Встреча прошла в честь 115-летия со дня рождения политика. Почти четверть века он возглавлял белорусскую дипломатию, представлял страну на самом высоком уровне. Одна из трех подписей под Уставом ООН принадлежит именно ему.

Карьера Киселева началась с медицины, и, кстати, будучи дипломатом, он оставался врачом.

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-8

Елена Круглик, дочь К. Киселева:
Когда он выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и сказал, что через год будет запущен наш онкологический центр, в это время был запущен только фундамент – через год. Онкологический центр был достроен.

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-11

Василий Киселев, сын К. Киселева:
Отец всегда ставил на первое место не карьеру, не громкие лозунги. Когда он был на пенсии, его любимым выражением было «Всё остается людям».

Дипломат находил общий язык со многими лидерами. Так, дважды Киселев был в кабинете у Сталина и трижды лично встречался с Кеннеди. Главная заслуга Кузьмы Киселева – признание Беларуси на международной арене.

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-14

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Памятаем не толькі пра нейкія вонкавыя абрысы, пра статуты падпісаныя, пра прынятыя рэзалюцыя, вялікія важныя ініцыятывы ў Арганізацыі Аб“яднаных Нацый. Сёння гэта прагучала і ў выступах, і ва ўспамінах калегаў Кузьмы Венедыктавіча, яго сваякоў пра чалавека.

После торжественного мероприятия близкие и коллеги возложили цветы к могиле. Киселев был чиновником, но всегда умел балансировать между своей совестью и профессиональными обязанностями. И даже ни единожды ставил под удар карьеру для спасения судеб других. О Киселеве тепло отзывается каждый, кто встречался с ним хоть раз.

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-17

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-19

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-21

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-23

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-25

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-27

«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске-29

# Известные белорусы # общество # Елена Круглик # Фотофакт

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