«Всё остаётся людям». Первого министра иностранных дел БССР Кузьму Киселёва вспоминали в Минске

Новости Беларуси. Его называют патриархом отечественной дипломатии. В МИДе 12 ноября вспоминали первого министра иностранных дел БССР – Кузьму Киселева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла в честь 115-летия со дня рождения политика. Почти четверть века он возглавлял белорусскую дипломатию, представлял страну на самом высоком уровне. Одна из трех подписей под Уставом ООН принадлежит именно ему. Карьера Киселева началась с медицины, и, кстати, будучи дипломатом, он оставался врачом.

Елена Круглик, дочь К. Киселева:

Когда он выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и сказал, что через год будет запущен наш онкологический центр, в это время был запущен только фундамент – через год. Онкологический центр был достроен.

Василий Киселев, сын К. Киселева:

Отец всегда ставил на первое место не карьеру, не громкие лозунги. Когда он был на пенсии, его любимым выражением было «Всё остается людям». Дипломат находил общий язык со многими лидерами. Так, дважды Киселев был в кабинете у Сталина и трижды лично встречался с Кеннеди. Главная заслуга Кузьмы Киселева – признание Беларуси на международной арене.