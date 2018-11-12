Рассказываем, какие специалисты в цене в Минске и как лучше искать работу

Конкретно в Минске подходящую вакансию прямо сейчас ищут 1 170 человек – рапортуют специалисты в области занятости. И тут же дают определение среднестатистического столичного безработного: мужчина, 39 лет. А между тем, для всех, кто в поиске, у нанимателей более 18 тысяч предложений.

Всего же в банке зарегистрировано под 82 тысячи свободных рабочих мест.

Общереспубликанский банк вакансий предоставил ТОП самых востребованных профессий, рассказали в программе «Минск и минчане» . Возглавил рейтинг водитель автомобиля. На следующих позициях – врачи и медсёстры.

Людей у нас всегда много.

Тамара Курганская, начальник отдела обслуживания граждан №2 Управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: Приходят безработные. Приводят своих близких, соседей, друзей.

Кроме того, каждую неделю в районах проходят свои мини-отборы.

Чаще всего в поисках заветной работы шерстят Интернет. А вот те, кто предпочитает получать всю информацию из первых уст и не тратить время на долгие собеседования, отправляются на ярмарки вакансий. Ежегодно более сотни предприятий дают возможность попасть в штат тысячам минчан.

Основной спрос сформирован в сфере промышленности, строительства, торговли. Средний уровень оплаты по вакансиям, которые сегодня заявляются нанимателями, – более 600 рублей.

Профессии, которые испытывают сегодня кадровый голод, самые разные: от уборщика до инженера. Зарплаты, впрочем, тоже разные. Людмила Гулюта, специалист по кадрам «Минского комбината силикатных изделий», филиал №3: Нам нужны электромонтёры, слесари-ремонтники. Зарплата, в основном, от 800 рублей.

Людмила Апецко, специалист по кадрам УП «Минскзеленстрой»:

Рабочих зелёного строительства. По уборке скверов, парков, дорожек. 500 рублей, может быть – больше. В зависимости от стажа. Плюс у нас бригадный метод. Поэтому платят ещё, как сработала бригада.

Александра Балакирева, специалист по кадрам ООО «СТАФФДЕТАЛЬ»:

Нам нужны грузчики, сборщики и разборщики бытовой техники, подсобные рабочие, уборщицы и дворники. От 350 до 600.

В среднем, на одного столичного безработного приходится 18 свободных вакансий.

Однако, чтобы получить профессию из разряда престижных, только желания и трудовой книжки мало. Образование, опыт и квалификация значительно повышают рейтинг в глазах работодателя, а кроме того, значительно утяжеляют расчётный лист. А вот кто решит искать через службы занятости, «убьёт» двух зайцев сразу, ведь в таком случае, помимо обучения по специальностям, гарантируется и трудоустройство.

Татьяна Кудевич:

Мы сегодня обучаем более чем по 30 профессиям.

С начала года у нас прошло и направлено на обучение более 400 человек. 140 конкретно под заказ нанимателя. Причём все услуги бесплатные.

На период обучения предлагается стипендия. И это очень важно.

Потому что в дальнейшем на рынке труда человек будет профессионально подготовленным и конкурентоспособным.

От врача до директора, от конструктора до сварщика. Сегодня уровень безработицы в столице составляет порядка одной десятой процента, а конкуренция на рынке труда усиливается с каждым днем. Поэтому перед очередным собеседованием стоит помнить: запись в трудовой обеспечивает желание работать, а вот достойную зарплату – квалификация и инициатива.