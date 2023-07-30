«Всё очень понравилось». Более тысячи человек участвуют в Минском триатлоне

Новости Беларуси. Более тысячи человек из восьми стран принимают участие в масштабном празднике спорта – Минском триатлоне. Сейчас атлеты уже на дистанции. Самым стойким предстоит преодолеть 1900 м вплавь, 90 км на велосипеде и еще 21 км бегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт был дан на берегу Минского моря, а завершится дистанция возле Дворца спорта. Маршруты бегового и велоэтапов пролегают по главным улицам города. В связи с чем дорожное движение в центре столицы перекрыто. Велогонка пройдет на проспектах Победителей и Независимости. А бежать участники будут вдоль реки Свислочь и по парку Победы. Но не только триатлонисты смогут сегодня испытать себя. Тематические забеги организовали для женщин и детей.

Это позитив, мы можем проявить свои эмоции, которые мы всегда в себе сдерживаем. Спасибо большое организаторам за то, что они так классно делают. Из года в год все ярче, масштабнее.

Приехали из России, из Тулы. Все очень понравилось. В первый год (мы в прошлом году были) нам все очень понравилось, организация и все остальное. Поэтому мы приехали в этот раз, во второй год. Участвуем всей семьей, муж где-то на триатлоне половинку пробегает. Дети ждут своего старта. Красивые трассы очень.