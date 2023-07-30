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Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли

30 июля 2023 08:23
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Новости Беларуси. Магазины и универмаги работают у нас практически повсеместно без выходных. И сегодня, совершая покупки, не забудьте поздравить продавцов, у них профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли-1

В отрасли заняты свыше 680 тысяч человек, что составляет почти 16 % от общего количества занятых в экономике. Даже в непростых экономических условиях торговая отрасль Беларуси динамично развивается. Это подчеркнул президент, поздравляя с профессиональным праздником работников и ветеранов торговли. 

Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Благодаря им увеличивается доля отечественных товаров на полках магазинов, развивается инфраструктура, растет розничный товарооборот, внедряются цифровые технологии, новые формы и методы обслуживания населения. Это напрямую влияет на уровень жизни каждого белоруса и укрепляет мнение многочисленных туристов о нашей республике как о стране радушной, красивой, удобной для жизни и очень гостеприимной. 

# Торговля в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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