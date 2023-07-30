Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли

Новости Беларуси. Магазины и универмаги работают у нас практически повсеместно без выходных. И сегодня, совершая покупки, не забудьте поздравить продавцов, у них профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отрасли заняты свыше 680 тысяч человек, что составляет почти 16 % от общего количества занятых в экономике. Даже в непростых экономических условиях торговая отрасль Беларуси динамично развивается. Это подчеркнул президент, поздравляя с профессиональным праздником работников и ветеранов торговли.