В Беларуси аграрии собрали уже более 2 млн тонн зерна

Урожайность не везде одинаковая. Маслосемян в основном получают больше с гектара, чем годом ранее, а вот колос не везде весомый. Средняя урожайность зерновых составляет 36 центнеров на круг. Задачи перед работниками сельского хозяйства неоднократно ставил глава государства. На кону продовольственная безопасность страны. Со счетов не стоит списывать и экспортный потенциал отрасли. За пять месяцев 2023 года за рубеж поставлено сельхозпродукции на 3 миллиарда долларов – это 106,3 % к уровню 2022 года.