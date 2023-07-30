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В Беларуси аграрии собрали уже более 2 млн тонн зерна

30 июля 2023 07:40
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Новости Беларуси. В Беларуси собрано более двух миллионов тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси аграрии собрали уже более 2 млн тонн зерна-1

Урожайность не везде одинаковая. Маслосемян в основном получают больше с гектара, чем годом ранее, а вот колос не везде весомый. Средняя урожайность зерновых составляет 36 центнеров на круг. Задачи перед работниками сельского хозяйства неоднократно ставил глава государства. На кону продовольственная безопасность страны. Со счетов не стоит списывать и экспортный потенциал отрасли. За пять месяцев 2023 года за рубеж поставлено сельхозпродукции на 3 миллиарда долларов – это 106,3 % к уровню 2022 года. 

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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