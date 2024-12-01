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Всё начиналось с мужского хора – вот как создавалась арт-группа «Беларусы»

01 декабря 2024 07:32
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Шмат.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Арт-группа «Беларусы», 2005 год. Как она создавалась?

Всё начиналось с мужского хора – вот как создавалась арт-группа «Беларусы»-2

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, руководитель арт-группы «Беларусы»:
Сначала это был мужской концертный хор. Мы со временем поняли, что хор очень тяжело содержать и с финансовой точки зрения, и с мобильной, потому что это транспорт, очень сложно все. Потом озвучивание… Озвучить хор – это огромная проблема. Мы приняли решение, что надо оптимизировать. Сначала было семь человек, потом пять, это минимальный состав, чтобы исполнять многоголосье.

Александр Осенко:
По какому принципу вы подбираете стихи для своих произведений, когда пишете для них музыку?

Всё начиналось с мужского хора – вот как создавалась арт-группа «Беларусы»-4

Валерий Шмат:
Произведения рождаются из требований эпохи. Вот 2020-2021 год, мне звонят, у нас была серия концертов по белорусским предприятиям, мы посетили десятки белорусских предприятий, где исполняли свои произведения. Мне позвонили и сказали, что надо какое-то произведение объединяющее. Я подумал, что был 2020 год, 2021 год, что мы хотим сказать людям? И у меня родилось в голове: трэба трымацца разам. Реально, на завтра у меня было такое произведение. Я вызвал ребят на репетицию. Я сделал партитуру, написал слова, прорепетировали, буквально через неделю у нас к этим концертам было это произведение. Мы его потом с Президентским оркестром неоднократно исполняли.

Подробности в видео.

# Интервью # Александр Осенко # Валерий Шмат

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