Всё начиналось с мужского хора – вот как создавалась арт-группа «Беларусы»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Валерий Шмат. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Арт-группа «Беларусы», 2005 год. Как она создавалась?

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, руководитель арт-группы «Беларусы»:

Сначала это был мужской концертный хор. Мы со временем поняли, что хор очень тяжело содержать и с финансовой точки зрения, и с мобильной, потому что это транспорт, очень сложно все. Потом озвучивание… Озвучить хор – это огромная проблема. Мы приняли решение, что надо оптимизировать. Сначала было семь человек, потом пять, это минимальный состав, чтобы исполнять многоголосье. Александр Осенко:

По какому принципу вы подбираете стихи для своих произведений, когда пишете для них музыку?