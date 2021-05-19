Всё начиналось с домашней кухни и маленькой плиты. История о том, как француз переехал в Беларусь и открыл здесь пекарню

Новости Беларуси. Француз Даниэль Сабо переехал в белорусскую деревню и открыл пекарню, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Создал рабочие места, и сегодня радует местных жителей разнообразной французской выпечкой.
Новости Беларуси. Француз Даниэль Сабо переехал в белорусскую деревню и открыл пекарню, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Создал рабочие места, и сегодня радует местных жителей разнообразной французской выпечкой.
Почему же он решил сменить юг Франции на Новый Свержень под Столбцами? Ответ в материале Ольги Шерсневой.
Француз Даниэль Сабо переехал в Беларусь 17 лет назад ради любимой. Здесь поженились и завели детей. Сначала жили в Минске, затем переехали в деревню Новый Свержень Столбцовского района. Случайно выбрали населенный пункт и остались.
Несколько лет назад Даниэль задумался о том, чтобы открыть свое дело, и занялся выпечкой. Все начиналось с домашней кухни и маленькой плиты. Сейчас же у него собственная пекарня и современное оборудование.
Даниэль Сабо, предприниматель:
На данный момент мы поставляем продукцию в Столбцы. И есть еще буквально несколько точек, которые находятся в радиусе города. Тем самым мы делаем ставку на то, чтобы не открывать собственные точки, а реализовывать через те сети, которые уже существуют. Хотя и этот вопрос мы сейчас прорабатываем.
Особенность французской выпечки – это использование муки из твердых сортов пшеницы, которую в Беларуси не выращивают. Даниэль много экспериментировал и добился практически аналогичного результата с белорусской культурой.
Сегодня ассортимент выпечки радует изобилием: багет, плетенки и булочки с разной начинкой.
Подробности в видеоматериале.