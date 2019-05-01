Всё, как у взрослых. Детская железная дорога открыла сезон. Репортаж СТВ о юных железнодорожниках и их пассажирах

Новости Беларуси. Детская железная дорога открыла сезон. 1 мая первый состав отправился со станции «Заслоново», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейсы, по традиции, обслуживают юные железнодорожники. Среди них и машинист, и проводники, и контролеры. Маршрут – почти 4 километра: через станции «Пионерскую» и «Сосновый Бор». Насладиться поездкой уже успели сотни минчан. С подробностями корреспондент Дмитрий Боярович.

Добро пожаловать на «Столичный экспресс»! Эти слова на станции «Заслоново» звучат в 64-й раз. Детская железная дорога открыла новый сезон. В новой для себя роли – настоящего машиниста – и Даниил. 15-летний парень управляет многотонным составом.

Даниил Шушкет:

Профессия машиниста – это очень важная и ответственная профессия. Потому что ты управляешь локомотивом, поездом, вес которого может быть больше 100 тонн. За тобой люди, и на тебе очень большая ответственность.

Составы обслуживают почти 200 юных железнодорожников. На весь поезд – лишь двое взрослых. В остальном локомотив в руках детей. Детское и оформление вагонов. Это придает путешествию особую атмосферу.

Оформление, конечно, детское, детские вагончики. Если мы везем ребенка на большом поезде – это везут взрослые. А здесь везет ребенок нас.



Мы катались зимой на детской железной дороге – нам понравилось. Сегодня узнали, что есть возможность прокатиться, и решили проехаться.

За движением следят в центре управления. Он находится на вокзале станции «Заслоново». Эта панель – микропроцессорный централизатор. Здесь видно как на ладони, где поезд. А еще все светофоры и пути следования состава.

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги:

Юные железнодорожники, изучив теорию основных железнодорожных профессий, будут использовать на практике эти знания. Будут работать проводниками, машинистами, помощниками машинистов, начальниками поездов, дежурными по станции, операторами дежурных по станции, диспетчерами. Маршрут – почти 4 километра. В пути поезд делает остановку на станции «Сосновый Бор». В мае для пассажиров будут работать два поезда, летом – один. Как правило, все рейсы, даже в сезон отпусков, пользуются популярностью.