«Всё для дела» – министр культуры Беларуси Чернецкий рассказал, каким будет принцип его работы

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:

Принцип – все для дела. Наверное, если кратко сформулировать – все для дела. Понятно, что это очень обтекаемая формулировка, но расшифровывать и разворачивать не имеет смысла, потому что я так живу. И то, что вчера сказал Президент в напутственных словах, по большому счету он только подтвердил мой настрой и те установки, которые я сам себе ставил. А иначе быть не может просто. Иначе, если ты ничего не сделаешь, зачем ты вообще тогда берешься за это все? Поэтому я буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы о нашей стране знали, чтобы наш народ гордился нашими песнями, нашими спектаклями, нашими фильмами, нашими картинами, книгами и балетом, оперой, в общем, всеми. Именно для этого я за это взялся. И у меня есть очень стойкое ощущение, что все получится. С такой командой, которая есть в Минкульте, с такими деятелями искусств, которые у нас в стране есть, с такими талантищами, уверен, все получится. Конечно, я не один это все буду делать, разумеется. Но я буду это дело возглавлять, вдохновлять и направлять.