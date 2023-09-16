Если на рябине много ягод – зима будет суровой. Народные приметы на сентябрь

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 18 сентября – Михайлов день. В этот день начинались первые морозы, рассказали в программе «Плюс-минус». «Михаил заморозком прихватил», – говорили люди. Если после михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх – к студеной зиме, если «изнанкой» – к теплой.

19 сентября – Луков день. Все дело в том, что в народе лук пользовался большим уважением как крайне полезное растение. В этот день из лука готовили разнообразные блюда. Еще его использовали как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях.

Аким и Анна. Этот день является предпразднством Рождества Богородицы, на Руси называли еще Днем рожениц. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. Также было принято, чтобы молодые родители или даже еще бездетные новобрачные дарили подарки близким людям. Как правило, родные получали от них в дар круглые пироги.