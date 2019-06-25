«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта

Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска
Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска
Ксения Худолей, СТВ:
Помимо большого спорта, популярен сегодня и киберспорт. Недалеко от главной фан-зоны возле Дворца спорта расположились три локации с танковыми сражениями. Специальными гостями площадки станут известные интернет-блогеры, а за участие в конкурсах каждый получит подарки.
Глеб Герман, организатор игровой зоны:
Находимся на самой большой нашей зоне. Здесь находится 30 компьютеров. Каждый может прийти и поучаствовать в личном зачете. Каждый день игроки, которые приходят, набирают очки в знаменитой игре. Таким образом формируется рейтинг, каждый день подводим итоги лучших игроков, вручаем им призы.
Что думают посетители игровой зоны о киберспорте, смотрите в видеоинформации.