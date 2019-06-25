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«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта

25 июня 2019 15:11
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Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта-1

Ксения Худолей, СТВ:
Помимо большого спорта, популярен сегодня и киберспорт. Недалеко от главной фан-зоны возле Дворца спорта расположились три локации с танковыми сражениями. Специальными гостями площадки станут известные интернет-блогеры, а за участие в конкурсах каждый получит подарки.

«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта-4

«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта-6

Глеб Герман, организатор игровой зоны:
Находимся на самой большой нашей зоне. Здесь находится 30 компьютеров. Каждый может прийти и поучаствовать в личном зачете. Каждый день игроки, которые приходят, набирают очки в знаменитой игре. Таким образом формируется рейтинг, каждый день подводим итоги лучших игроков, вручаем им призы.

Что думают посетители игровой зоны о киберспорте, смотрите в видеоинформации.

«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта-9

«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта-11

«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта-13

«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта-15

# Европейские игры # общество # Ксения Худолей # Глеб Герман # Фотофакт

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