Около 20 видов животных и птиц обитают в Жировичском мужском монастыре

Святая земля под синими куполами… Жировичский монастырь – культовый православный и просветительский центр Беларуси, самая крупная мужская обитель в стране, кузница духовных кадров. Здесь чувствуется особая атмосфера покоя и гармонии, ведь на протяжении уже 5 веков паломники приезжают сюда со всего мира, чтобы помолиться иконе Жировичской Божьей Матери.

Живописное место под названием Старые Жировичи когда-то было усадьбой подскарбия Великого княжества Литовского Александра Солтыса. Именно ему, согласно преданию, в 1470- м году местные пастушки принесли чудотворную икону, случайно обнаруженную в кроне дикой груши. Сегодня о былом поместьи напоминают лишь каменные развалины. Трудно представить, что огромная территория площадью в 22 га еще 7 лет назад была в полном запустении. Пока ее не отдали во владение Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря. Силами монахов и местных жителей удалось расчистить чудесный яблоневый сад, который снова стал плодоносить.

Путешествие в экзотический мир начинается с величественной кленовой аллеи, где вас встречают забавные скульптурки животных… А дальше на зеленом подворье есть где разгуляться! Здесь и табун грациозных лошадей ганноверской и кабардинской породы. И трогательные телята и ослик, которым очень нравится общаться с гостями и получать от них ласку…

Всего здесь около 20 видов животных и птиц. Свое первое лето на белорусских просторах проводит верблюдица, которая вмиг стала любимицей слонимчан и местных жителей.

Зоосад регулярно пополняется новыми жителями. Так, этим летом можно улыбнуться вместе с новым поколением лисят и енотов! Постепенно на территории зоосада воссоздают древние шляхетские пруды, которые делают живописный ландшафт еще более сказочным. Для молодой семьи из Ивацевичей зоосад в Жировичах стал открытием!

Зоотерапия на свежем воздухе доступна для всех желающих, а для малышей знакомство с животным миром полезно вдвойне! Кроме того в этот поистине Эдемский сад готовы приютить пострадавших животных, или тех, которых хозяева не могут содержать дома. Сотрудники Жировичского монастыря планируют активно расширять зоосад!

Путешествуйте по Синеокой больше! Оригинальных достопримечательностей у нас немало! И обязательно побывайте в Жировичском зоосаде – впечатления на год вперед и яркие кадры на память вам обеспечены!