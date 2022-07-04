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«Уже 17 несовершеннолетних утонули». В Генпрокуратуре рассказали о детской смертности на воде

04 июля 2022 09:24
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Новости Беларуси. Отдых на воде закончился трагедией для нескольких сотен белорусов с начала этого купального сезона. Скорбные данные сообщает Генпрокуратура. Тонут практически ежедневно, и все чаще это происходит с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уже 17 несовершеннолетних утонули». В Генпрокуратуре рассказали о детской смертности на воде-1

Иногда достаточно нескольких секунд, чтобы ребенок захлебнулся и ушел под воду. При этом вы не услышите его криков, потому что это происходит тихо. Все без исключения спасатели не устают повторять – можно утонуть даже на небольшой глубине и даже если поблизости есть люди.

«Уже 17 несовершеннолетних утонули». В Генпрокуратуре рассказали о детской смертности на воде-4

Виктория Финевич, начальник отдела Генеральной прокуратуры Беларуси:
В текущем году утопление стало одной из основных причин детской смертности. Купальный сезон набирает обороты. Но уже 17 несовершеннолетних утонули. 10 из них в июне. 1 июля не стало троих детей. Трагедии происходят, как правило, в местах, не предназначенных для купания. Особую тревогу вызывает беспечность и безответственность взрослых, явно ослабленный контроль за досугом своих детей. Будьте внимательны, не оставляйте детей без присмотра, рассказывайте им о правилах поведения на воде. Уважаемые взрослые, родители, берегите своих детей, а с ними их и свое будущее.

Спасатели напоминают, что безопаснее всего отдыхать на официальных пляжах, где дежурит ОСВОД. В Беларуси пытаются сократить гибель людей на воде. Специалисты проводят рейды, в том числе с привлечением авиации.

# Правила безопасности # общество # Виктория Финевич # Фотофакт

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