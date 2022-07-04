Александр Турчин: «С каждым годом для меня День Независимости наполняется новым смыслом»

Новости Беларуси. Минская область масштабно отметила День Независимости. Праздничные мероприятия прошли во всех районах центрального региона. Это шествия, концерты и народные гуляния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

С каждым годом для меня День Независимости наполняется новым смыслом. Текущий год добавил осознание того, что происходило на нашей земле, я об этом говорил: расследования Генпрокуратуры фактов геноцида белорусского народа. Сегодня наши масштабные работы в Хатыни заставили еще раз переосмыслить, пропустить через себя ту трагедию, которая произошла в годы Великой Отечественной войны.