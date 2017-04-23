«Вся информация в удобном маленьком мобильном устройстве». Как будет развиваться электронное здравоохранение в Беларуси

Новости Беларуси. Приставка электронный – сегодня все чаще в повседневном лексиконе белорусов. Электронный дневник у школьника, электронная очередь в поликлинике, а врач выписывает электронный рецепт. Кстати, на днях министр здравоохранения пообещал портативные планшеты всем врачам скорой помощи, которые еще по пути к больному по сети изучат его анамнез, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Электронная амбулаторная карта, рецепт, так называемая очередь без стрессов и онлайн-консультирование врачами – это то, что уже успели оценить белорусы. Революция в электронном здравоохранении – еще впереди. А пока в лидерах по «цифре» в медицине – столица – 90% информатизации.

Егор Мертвецов, участковый врач-терапевт 39-й городской клинической поликлиники Минска:

Здесь в планшете все написано: ФИО, адрес, подъезд, этаж, причина вызова.

Вот оно в руках, казалось бы, уже не ноу-хау, но для работы врачей что-то вроде спасения – говорит молодой терапевт Егор. Планшеты у врачей еще только-только начинают появляться. Пилотный проект решили опробовать на базе одной из столичных поликлиник.

Егор Мертвецов:

Стало проще работать. Теперь не нужно нести всю медицинскую карту. Вся информация в удобном маленьком мобильном устройстве.

Развивать электронное здравоохранение в Беларуси будут с помощью кредита Всемирного банка. Заработает в полном объеме проект в 2022 году. К этому времени все карточки пациентов, их истории болезней будут переведены в цифровой формат. К ним будет доступ у каждого врача в стране. Так, создадут единую информационную платформу. А уже на ее базе появится ряд электронных сервисов. Например, личный кабинет пациента.

Семен Поляков, заведующий отделом организационно-методического и системно-технического сопровождения информатизации здравоохранения РНПЦ медицинских технологий:

В личном кабинете больной сможет и заказать талон к врачу, вызвать врача на дом, сформировать выписку.

Владимир Лапицкий, заместитель генерального директора по научной работе Государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»:

По оценкам экспертов, наша система здравоохранения войдет в 20-ку лучших стран в Европе.