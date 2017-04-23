«И на рабочих местах, и на объектах историко-культурного наследия»: как прошел субботник-2017 в Беларуси

Новости Беларуси. А сейчас еще об одной весенней традиции, которую не смогло нарушить апрельское похолодание. Миллионы белорусов накануне вышли на субботник. Не остался в стороне и мой коллега Дмитрий Боярович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Несмотря на капризную погоду, субботник в Беларуси все-таки состоялся. Наш телеканал также не остался в стороне. Мои коллеги высаживали цветы на территории Республиканского детского реабилитационного центра. Что очень символично. Вот и я тоже внес свой небольшой вклад в общее дело.

Те, кто в руках обычно держит микрофон, накануне сменили его на лопату и грабли. Пока одни высаживали цветы, другие пристраивали кипарисовые вот на эту аллею.

В итоге с десяток хвойных растений нашли свое место около реабилитационного центра. Причем, посадили их по всем правилам: с компостом и дистанцией в метр двадцать.

К субботнику подключилась вся страна. Например, Президент Александр Лукашенко трудился на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске.

Бригада главы государства помогала строителям заливать цемент. Это – будущие хореографические залы. Вместе с Президентом здесь – и чиновники топ-уровня, и спортсмены, и тренеры.

А в Смолевичском районе премьер страны со своей командой высаживал деревья. Лес здесь пострадал от летнего урагана. В субботу работа кипела и на стройке третьей линии минского метро. Возводить станцию «Вокзальную» помогал лично мэр. Это будущий пересадочный узел. И он готов на две трети.

В Могилеве трудились в областном онкодиспансере. Объект для региона необходимый.

Весенний лоск сегодня наводили и в Витебске. В Сквере Победителей высадили больше 300 кленов, лип и берез. Почти три тонны грунта, сотни рабочих рук и два часа под проливным дождем. Тот не испугал гомельчан тоже. Они трудились у памятника археологии, так называемой «Шведской горке». Это уникальное место сейчас не всегда находится в чистоте. А это уже Брест. Территорию у легендарной крепости убирали, кажется, всем городом.

А жители Гродно в субботу прикоснулись к истории. Вот здесь, в роскошном дворце ХVIII века, работать нужно особенно осторожно. Все-таки памятник архитектуры. Каждое действие сверяется по чертежам – канонам Венецианской хартии.

В целом на субботник вышло 3 миллиона белорусов. Заработав на нем 7 миллионов рублей. Итоги подвел вице-премьер. Который сам сменил деловой костюм на рабочую одежду: Василий Жарко высаживал деревья в Ботаническом саду.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Субботник прошел организованно. Субботник проводился и на рабочих местах, и на объектах историко-культурного наследия.

Беларусь – одна из нескольких стран, в которых сохранились субботники. Это в каком-то роде толока – наша традиция помогать друг другу, демонстрируя отзывчивый и дружелюбный характер, черты которого видны и сегодня.