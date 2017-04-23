В школу к 9 утра, меньше домашних заданий, новые учебники: какие изменения ожидают школьную программу

Новости Беларуси. Клубок школьных проблем на неделе попытались распутать и наши корреспонденты. Нагрузка, а порой и загрузка школьников, не всегда понятные учебники – эти и другие вопросы мы задали ученикам, учителям и родителям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Здоровые и успешные дети, семейный отдых и общение, а также качественное, желательно профильное образование – все эти темы Послания актуальны для каждой белорусской семьи. И, по сути, замыкаются они вот такой треугольник: ученик – родитель – учитель. Внутри которого не должно быть места вопросам.

Задачки по математике второклассник Кирилл решает без труда. Но без помощи мамы, бывает, не обойтись.

Обычный день у семилетнего мальчишки расписан с утра до вечера. Подъем в 6.30, чтобы к восьми в школу успеть. Полдня на занятиях, потом плавание, рисование, а вечером еще и домашние уроки нужно делать. Бывает, по четыре предмета задают.

Наталья Лысова, мама:

В десять – пол-одиннадцатого мы укладываемся спать. Чтобы все успеть. Он не пойдет в школу, не выполнив все домашние задания.

Кирилл Лысов, ученик 2 класса средней школы № 45 Могилева:

Я утром рано подымаюсь. Хочется больше поспать.

Теперь у Кирилла свободного времени будет еще меньше. В плотный и без того график впишутся тренировки в футбольной секции. Но что делать, если ребенок мечтает о карьере Роналду или хотя бы Глеба. Мама опасается – как бы теперь успеваемость не захромала.

Совместить школу с кружками и секциями еще вполне можно в начальных классах. А вот в старших часто уже приходится делать выбор в пользу одного. У Саши Губаря совмещать не получается.

Александр Губарь, ученик 9 класса средней школы № 45 Могилева:

У меня цель – уроки. Спортивные характеристики стараюсь улучшать летом, когда у меня есть свободное время.

Субботу, как и многие его одноклассники, Саша тоже проводит в школе. Собирается поступать в Военную академию на авиационный факультет. Сдавать по физике ЦТ. И школьные учебники вряд ли помогут.

В Беларуси давно говорится о необходимости продуманной профориентации в школах. Чтобы в старших классах ученики определялись с будущей профессией и занимались по специальной программе, получали нужные навыки. Эти девочки хотят стать медиками. Готовятся уже сейчас.

Татьяна Ковалева, ученик 10 класса средней школы № 45 Могилева:

Хотела, чтобы было побольше часов химии, биологии и русского. Наверное, поменьше физики, математики. Конечно, они помогают, но не так нужны.

Школьную программу ждут корректировки. Уже в нынешнем году. Над этим по поручению Президента работают в Минобразования. Изменений ожидается немало. Это и смещение по времени учебного дня (лишний час на сон), более гибкий учебный план с возможным уменьшением домашних заданий и продуманная система профориентации.

Появятся и новые учебники. Их напишут с учетом рекомендаций психологов. Более приближенные к жизни, без лишних заданий.