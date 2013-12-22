Встретиться с Дедом Морозом можно в столичном парке Горького

Новости Беларуси. Новогоднее волшебство. В столичном парке Горького Дед Мороз приглашает в гости уже в десятый раз. Традиционный домик главного зимнего волшебника распахнул свои двери для тех, кому от 3 и до 11. Кстати, загадать желание у домашней новогодней елки Деда Мороза могут и взрослые. В волшебный домик заглянула и съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

Четырехлетняя Настя одна из первых заглянула в домик к Деду морозу, что в столичном парке имени Горького. Конечно, ждала волшебства и подарков. Правда, для этого пришлось немножно потрудиться – хороводы поводить, стихи рассказать и отгазать зимние загадки.

Взрослые тоже не остались без внимания Деда Мороза. Для них в домике припасена волшебная елочка. Достаточно дотронуться до одного из украшений новогодней красавицы – и желания сбудутся в следующем году. Гирлянда подарит прибавление в семействе, игрушечный домик – решение жилищных вопросов, а стеклянное сердечко – любовь.

Марина Григорьева:

Всегда все, что загадываю исполняется.

Марина пришла в гости к Деду Морозу вместе с трехлетним сынишкой Никитой. Заветное желание мальчика осуществилось с помощью волшебного сундучка – именно там и хранятся все новогодние подарки.

Никита:

Видел елку большую, Деда Мороза и Снегурочку. Пианино и микрофон подарили.

Круглый год Деду Морозу в парк Горького приходят письма от детей и взрослых. Кто-то просит здоровья и счастья, а кому-то милее современные гаджеты. Главный новогодний волшебник обещает прочитать все послания и выполнить просьбы. Но для этого письмо должно быть составлено правильно.

Дед Мороз:

Детишки должны писать только правду, потому что я следил за ними целый год и все остальное я уже знаю.