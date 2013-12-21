21 декабря полутора тысяч военнослужащих внутренних войск МВД приняли присягу

Новости Беларуси. 21 декабря около полутора тысяч военнослужащих внутренних войск МВД приняли присягу. После этого бойцов нового пополнения ждет первое в их жизни увольнение на три дня. Позади у новобранцев - курс молодого бойца.

К слову, этот призыв особенный — на то, чтобы постичь все нюансы службы у них всего несколько месяцев, ведь впереди - Чемпионат мира по хоккею. А там новобранцы будут помогать опытным сотрудникам милиции обеспечивать охрану общественного порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

