В Брестской области сельское кладбище по разрешению местных властей превращается в свалку

Новости Беларуси. В Брестской области сельское кладбище превращается в свалку. В деревне Любищицы мусор сваливают буквально на могилы! И разрешение на это дала местная власть. Возмущенным жителям говорят, что нет денег на контейнеры. А пока, чтобы навестить кладбище и убрать могилы, людям приходиться пробираться сквозь кучи мусора.

Достаточная удаленность от жилых домов, груда мусора и даже указатель, который не позволит выбросить мусор в неположенном месте. Все, как и должно быть на свалке, за исключением одного – эта свалка расположена прямо на сельском кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом кладбище Людмила Михалкевич навещает покойного отца. Говорит, место последнего упокоения выбирали тщательно. Участок на краю погоста приглянулся родственникам усопшего тишиной и отдаленностью от центральных аллей. Спокойным это место оставалось недолго: буквально в нескольких сантиметрах от захоронения организовали свалку, на которую сносят мусор со всего кладбища. Теперь к могиле родственники родного человека вынуждены пробираться, переступая кучи отходов.

Людмила Михалкевич:

Я не могу передать того, что творится у меня на душе, когда я вижу гору мусора на голове у своего папы. Не знаю только, чем он провинился так. Да и остальные. Даже на Радуницу был мусор.

Зоя Марковна вечный покой хотела обрести рядом с мужем, но после последнего посещения кладбища свое решение изменила. Отчаявшиеся родственники готовы даже на крайний шаг: перезахоронение.

Зоя Рудько:

Таня убирала могилку. Несет и тут же сыпется мусор.

В сельском совете на все претензии один ответ: на благоустройство свалки нет ни денег, ни места. А в такой организации сбора мусора председатель не видит ничего кощунственного. Говорит, свалка «обозначена» и регулярно чистится. Периодически ее действительно расчищают, но вскоре она вновь вырастает до внушительных размеров.

Николай Воронович, председатель Любищицкого сельского совета:

Для этого надо контейнеры, надо деньги, надо проект на организацию мусоросвалки и так далее. То есть надо капитальные затраты на производство всех этих работ. Их нет.

Всякая мораль стоит денег. И только об этом мы можем говорить. С моей точки зрения. Определено место, куда люди должны сносить мусор и вовремя его оттуда вывозить. Все. Так должно быть и так оно у нас есть.

Руководствуясь исключительно материальными принципами, сельский «голова» обещает в 2014 году территорию кладбища благоустроить: поставить новый забор.