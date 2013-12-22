22 декабря энергетики отмечают профессиональный праздник

Новости Беларуси. 22 декабря энергетики отмечают свой профессиональный праздник. За последние годы достижения в отрасли более чем значительные. Так, началось возведение собственной АЭС. А парогазовый блок на Лукомльской ГРЭС и гидроэлектростанция на реке Неман уже вырабатывают тысячи киловатт энергии. Причем все значимые проекты строятся с привлечением иностранных инвестиций. Уход от углеводородов и переход на местные виды топлива — одна из главных задач энергетического комплекса страны.

Интересно то, что свой профессиональный праздник энергетики отмечают в один из самых коротких световых дней в году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.