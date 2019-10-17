Встретил девушку на улице и изобразил её на доме: на Притыцкого создают необычные граффити

Здесь на фасадах трёх жилых домов скоро появятся работы художников-монументалистов, сообщили в программе «Большой город».
Здесь на фасадах трёх жилых домов скоро появятся работы художников-монументалистов, сообщили в программе «Большой город».
Каждый из мастеров по-своему увидел нашу страну. Первый мурал почти готов. Автор Артез – один из самых известных стрит-артеров Европы. Образ изображенной девушки не вымышлен.
Сербский художник встретил её на одной из столичных улиц.
Основной мотив произведений – сочетание в образах традиционных элементов и современных технологий.