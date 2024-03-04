Прямой эфир

Латвийские силовики выбросили труп беженца на белорусскую территорию

04 марта 2024 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередной пример «европейской гуманности». Его вновь продемонстрировали латвийские силовики. На этот раз в Верхнедвинском районе, вблизи границы с Латвией, 2 марта белорусские пограничники обнаружили троих беженцев. Один был уже мертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские силовики выбросили труп беженца на белорусскую территорию-1

Прибывшие сотрудники скорой помощи оказали необходимую помощь остальным. Со слов пострадавших, в Латвии их задержали военные, жестоко избили дубинками и нанесли удары электрошокером. Вследствие чего один из мужчин скончался на сопредельной территории. После чего, как утверждают мужчины, латвийские наемники вывезли их на границу и выпустили через калитку для животных. На месте происшествия проведен осмотр следственно-оперативной группой. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

С начала 2023 года миграционная политика Латвии привела к гибели 14 человек.

# Беженцы # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Подобных учений не проводилось с 1988 года». Андрей Богодель о действиях НАТО
04 марта 2024 13:15

«Подобных учений не проводилось с 1988 года». Андрей Богодель о действиях НАТО

Придыбайло: «На данный момент украинская армия испытывает снарядный голод»
04 марта 2024 12:32

Придыбайло: «На данный момент украинская армия испытывает снарядный голод»

Нигде в СНГ такого нет – поисковый ресурс «Книга памяти» заработал в Беларуси
04 марта 2024 11:24

Нигде в СНГ такого нет – поисковый ресурс «Книга памяти» заработал в Беларуси