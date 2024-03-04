Латвийские силовики выбросили труп беженца на белорусскую территорию

Очередной пример «европейской гуманности». Его вновь продемонстрировали латвийские силовики. На этот раз в Верхнедвинском районе, вблизи границы с Латвией, 2 марта белорусские пограничники обнаружили троих беженцев. Один был уже мертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие сотрудники скорой помощи оказали необходимую помощь остальным. Со слов пострадавших, в Латвии их задержали военные, жестоко избили дубинками и нанесли удары электрошокером. Вследствие чего один из мужчин скончался на сопредельной территории. После чего, как утверждают мужчины, латвийские наемники вывезли их на границу и выпустили через калитку для животных. На месте происшествия проведен осмотр следственно-оперативной группой. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.