Встречался с Президентом трижды и катал Колю Лукашенко на БЕЛАЗе. Разговор с белорусом, который доверил руль Первому

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель: А вы бы доверили управление вверенной вам машиной стоимостью в несколько миллионов долларов и высотой с трехэтажный дом почти незнакомому человеку? А взяли бы ответственность за пассажира номер один? Вопрос. Наш герой на него ответ точно знает. Он смог. Не зря же водитель-испытатель удачи и вот такой новой огромной техники.

Владимир Прохоревич, водитель-испытатель ОАО «БЕЛАЗ»:

Здесь уже привычка, все свои ездят, все специалисты. Это не чужие люди приехали и ездят. Они уже привыкли к машинам, тоже много работают. Вся новая техника почти через мои руки проходила. Я и 360 тонн испытывал, и эту доверили.

Я его три раза видел, он приезжал на БЕЛАЗ. Когда выставки проходят, он три раза, по-моему, приезжал на БЕЛАЗ. Так что я его уже видел до этого. Он приехал, когда сделали 450 тонн, надо было ее выгнать на полигон. Это первый пробный был заезд. Вот так и получилось.

«Он спокойный и не лихачил» – белорус доверил руль от БЕЛАЗа Президенту

Ну, а проехать... Вначале я проехал, рассказал, показал, как это делается. Если понятие есть, как ехать – проедет. Здесь не очень сложно на нем ехать. Главное – чувствовать габариты. Конечно, страшновато, потому что машина большая, легкая в управлении. Страшновато.

О машине говорили. Спрашивал, как машина, как себя за рулем чувствуешь. В основном, о технике. Он спокойный, не лихачил. Как я показал, так он и ехал. Но главное, что было желание проехать. Даже Пархомчик, директор, сказал, когда он сел за руль, что ему на горку не давай ехать. Я говорю: «Григорьевич, может, я на горку поеду?» Он говорит: «Ты уже ездил, я поеду». Ну и поехал. Но я, правда, на горке лучше помогал подруливать, потому что габариты и отвалы.

Все были довольны, особенно внуки и дети. Восхищались. Президент – уверенный в себе человек, заботится о государстве и думает о нем. Очень доволен, что создали такую машину.

Страшно ли было впервые управлять БЕЛАЗом?

Алена Сырова:

Вы когда сели в первый раз, колени дрожали?