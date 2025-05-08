Встречался с Президентом трижды и катал Колю Лукашенко на БЕЛАЗе. Разговор с белорусом, который доверил руль Первому

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Алена Сырова, политический обозреватель:
А вы бы доверили управление вверенной вам машиной стоимостью в несколько миллионов долларов и высотой с трехэтажный дом почти незнакомому человеку? А взяли бы ответственность за пассажира номер один? Вопрос. Наш герой на него ответ точно знает. Он смог. Не зря же водитель-испытатель удачи и вот такой новой огромной техники.
Владимир Прохоревич, водитель-испытатель ОАО «БЕЛАЗ»:
Здесь уже привычка, все свои ездят, все специалисты. Это не чужие люди приехали и ездят. Они уже привыкли к машинам, тоже много работают. Вся новая техника почти через мои руки проходила. Я и 360 тонн испытывал, и эту доверили.
Я его три раза видел, он приезжал на БЕЛАЗ. Когда выставки проходят, он три раза, по-моему, приезжал на БЕЛАЗ. Так что я его уже видел до этого. Он приехал, когда сделали 450 тонн, надо было ее выгнать на полигон. Это первый пробный был заезд. Вот так и получилось.
Ну, а проехать... Вначале я проехал, рассказал, показал, как это делается. Если понятие есть, как ехать – проедет. Здесь не очень сложно на нем ехать. Главное – чувствовать габариты. Конечно, страшновато, потому что машина большая, легкая в управлении. Страшновато.
О машине говорили. Спрашивал, как машина, как себя за рулем чувствуешь. В основном, о технике. Он спокойный, не лихачил. Как я показал, так он и ехал. Но главное, что было желание проехать. Даже Пархомчик, директор, сказал, когда он сел за руль, что ему на горку не давай ехать. Я говорю: «Григорьевич, может, я на горку поеду?» Он говорит: «Ты уже ездил, я поеду». Ну и поехал. Но я, правда, на горке лучше помогал подруливать, потому что габариты и отвалы.
Все были довольны, особенно внуки и дети. Восхищались. Президент – уверенный в себе человек, заботится о государстве и думает о нем. Очень доволен, что создали такую машину.
Алена Сырова:
Вы когда сели в первый раз, колени дрожали?
Владимир Прохоревич:
Да. В первый раз страшновато, конечно. Габариты не те, на маленьких легче. А вот на большой, когда сядешь, особенно с цеха выезжать... Ширина ворот чуть больше, чем ширина БЕЛАЗа, и надо выехать. Нужен опыт. С годами же опыт приходит. Я уже не ощущаю разницы, что еду на этой, что на этой. Мне уже как-то в привычку вошло. Планировал бы поводить, но здоровье уже не то, годы. Пускай молодежь занимается. Толковая молодежь есть, будут ездить. По-моему, я все сделал, что мог.
Главное, чтобы у человека была заинтересованность, интерес к работе. У меня есть и зарплата, и жилье. Но главное, чтобы был интерес к машине, чтобы человеку хотелось испытывать что-то новое, проехать на новой машине. А так, если желания такого нет и человек не стремится, тогда это уже...
Уговаривают. Я и так уже работаю на пенсии. Пойду уже. У меня внуку полтора года. Буду внуком заниматься уже. Надо молодежи уступать дорогу. Любит машинки, как и дед. Я ему БЕЛАЗик купил. Будем БЕЛАЗик водить на пенсии. А старшие, так они приезжают на БЕЛАЗ. Я их катал на БЕЛАЗе, тоже очень понравилось. А этот еще маленький. Будем ходить с ним на день открытых дверей. Буду показывать технику. Может, и пойдет, раз любит уже технику с малого возраста. Я думаю, что пойдет.
Николая я катал, он приезжал с одноклассниками. А так он тогда без Николая был. Тоже интересно. Высокий, похожи.
Алена Сырова:
Как вам кажется, вы на Президента в чем-то похожи?
Владимир Прохоревич:
Не совсем я на него похож. Но Президент есть Президент. Сравниваться не будем.