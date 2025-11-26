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Захарова ответила Макрону, желающему забрать активы РФ

26 ноября 2025 10:47
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Захарова ответила Макрону, желающему забрать активы РФ-0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президент Франции Эмманюэля Макрона касательно замороженных российских активов, пишет ТАСС.

Ранее французский политик высказался, что только ЕС может распоряжаться активами РФ. «Это абракадабра полная», – отмечает Захарова. Управление российскими активами может осуществлять исключительно Россия, подчеркнула дипломат.

Страны ЕС, по словам Макрона, в скором времени примут решение касательно применения замороженных на территории ЕС активов РФ. Как он считает, такие действия дадут Киеву «ясную перспективу», сохранив давление на Москву.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Мария Захарова

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