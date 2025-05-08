«Без человека машина – это не машина». Узнали у водителя-испытателя об электросамосвалах и их особенностях

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Владимир Прохоревич, водитель-испытатель ОАО «БЕЛАЗ»:
90 тонн, электрический, на батарейках, 130 тонн, есть гибрид, двигатель стоит – дизель и батарейки. Я думаю, за этим будущее. Я их тоже испытывал, ездил. Зарядки хватает, по-моему, на 8 часов. Все идет к лучшему. Может, сделают. Я говорю, у нас два: 130 тонн и 90 тонн, на батарейке ездят. Еще Макей когда приезжал, я его катал на этом. Я тоже их испытывал. Тихо, шума нет, хорошо. На беспилотных ездил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть там водителей нет?
– Водителя нет. Погрузчик управляется дистанционно с нашего диспетчерского пункта.
Александр Лукашенко:
Неважно, любой карьер, любое количество техники, вы будете выполнять эту операцию?
– Да.
Александр Лукашенко:
И система будет управлять?
– Да. И можно находиться здесь даже. За тысячу километров можно управлять карьером.
Владимир Прохоревич:
Думаю, что это заменит, но не в скором времени. Потому что водитель едет, он видит поломки, а это надо делать, чтобы эта система видела и поломки, и недостатки машины. Без человека не обойдется. А так будет ездить, если на короткое расстояние. А если постоянно работать, без человека машина – это не машина.