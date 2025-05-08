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«Без человека машина – это не машина». Узнали у водителя-испытателя об электросамосвалах и их особенностях

08 мая 2025 16:21
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

«Без человека машина – это не машина». Узнали у водителя-испытателя об электросамосвалах и их особенностях-2

Владимир Прохоревич, водитель-испытатель ОАО «БЕЛАЗ»:
90 тонн, электрический, на батарейках, 130 тонн, есть гибрид, двигатель стоит – дизель и батарейки. Я думаю, за этим будущее. Я их тоже испытывал, ездил. Зарядки хватает, по-моему, на 8 часов. Все идет к лучшему. Может, сделают. Я говорю, у нас два: 130 тонн и 90 тонн, на батарейке ездят. Еще Макей когда приезжал, я его катал на этом. Я тоже их испытывал. Тихо, шума нет, хорошо. На беспилотных ездил. 

«Без человека машина – это не машина». Узнали у водителя-испытателя об электросамосвалах и их особенностях-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть там водителей нет? 
– Водителя нет. Погрузчик управляется дистанционно с нашего диспетчерского пункта.

Александр Лукашенко:
Неважно, любой карьер, любое количество техники, вы будете выполнять эту операцию?
– Да.

«Без человека машина – это не машина». Узнали у водителя-испытателя об электросамосвалах и их особенностях-6

Александр Лукашенко:
И система будет управлять? 
– Да. И можно находиться здесь даже. За тысячу километров можно управлять карьером.

«Без человека машина – это не машина». Узнали у водителя-испытателя об электросамосвалах и их особенностях-8

Владимир Прохоревич:
Думаю, что это заменит, но не в скором времени. Потому что водитель едет, он видит поломки, а это надо делать, чтобы эта система видела и поломки, и недостатки машины. Без человека не обойдется. А так будет ездить, если на короткое расстояние. А если постоянно работать, без человека машина – это не машина.

# Технологии # Предприятия Беларуси # Алена Сырова # Интервью # Александр Лукашенко

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