«Без человека машина – это не машина». Узнали у водителя-испытателя об электросамосвалах и их особенностях

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Владимир Прохоревич, водитель-испытатель ОАО «БЕЛАЗ»:

90 тонн, электрический, на батарейках, 130 тонн, есть гибрид, двигатель стоит – дизель и батарейки. Я думаю, за этим будущее. Я их тоже испытывал, ездил. Зарядки хватает, по-моему, на 8 часов. Все идет к лучшему. Может, сделают. Я говорю, у нас два: 130 тонн и 90 тонн, на батарейке ездят. Еще Макей когда приезжал, я его катал на этом. Я тоже их испытывал. Тихо, шума нет, хорошо. На беспилотных ездил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть там водителей нет?

– Водителя нет. Погрузчик управляется дистанционно с нашего диспетчерского пункта. Александр Лукашенко:

Неважно, любой карьер, любое количество техники, вы будете выполнять эту операцию?

– Да.

Александр Лукашенко:

И система будет управлять?

– Да. И можно находиться здесь даже. За тысячу километров можно управлять карьером.